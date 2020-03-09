Yunanistan'a geçiş için göçmen akınının sürdüğü Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde yoğunluk devam ederken, göçmenlerin büyük bölümü, karşı tarafa geçmek için Meriç Nehri'ni kullanıyor.

NEHİRDE YIKANDILAR

Bu bölgede bulunan yaklaşık 30 göçmen, soğuk havaya rağmen nehir ortasında oluşan adacıktan suya girip, yıkanırken, bazı göçmenler de nehirde çamaşırlarını yıkadı.

Göçmenler, Meriç Nehri'nde yıkandı

ÇAMAŞIRLARINI ATEŞ YAKARAK KURUTTULAR

Göçmenler, daha sonra ateş yakarak, ısınırken, yıkadıkları çamaşırlarını da bu ateşte kuruttu. Göçmenlerin suda temizlenip, çamaşırlarını yıkadığı sırada Yunanistan'a ait helikopterler havada uçuş yaptı.