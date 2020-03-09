taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1114
Euro
6.9875
Altın
1678.27
Borsa
105753.28
Gram Altın
327.468
Bitcoin
48407.5

Göçmenler, Meriç Nehri'nde yıkandı

Yunanistan'a geçmek için bekleyen bir grup göçmen, sınırı ayıran Meriç Nehri'ne girerek hem kendilerini hem de çamaşırlarını yıkadı.

DHA | 09.03.2020 - 13:06..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Yunanistan'a geçiş için göçmen akınının sürdüğü Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde yoğunluk devam ederken, göçmenlerin büyük bölümü, karşı tarafa geçmek için Meriç Nehri'ni kullanıyor.

NEHİRDE YIKANDILAR

Bu bölgede bulunan yaklaşık 30 göçmen, soğuk havaya rağmen nehir ortasında oluşan adacıktan suya girip, yıkanırken, bazı göçmenler de nehirde çamaşırlarını yıkadı.

Göçmenler, Meriç Nehri'nde yıkandı

ÇAMAŞIRLARINI ATEŞ YAKARAK KURUTTULAR

Göçmenler, daha sonra ateş yakarak, ısınırken, yıkadıkları çamaşırlarını da bu ateşte kuruttu. Göçmenlerin suda temizlenip, çamaşırlarını yıkadığı sırada Yunanistan'a ait helikopterler havada uçuş yaptı.

Göçmenler, Meriç Nehri'nde yıkandı

Göçmenler, Meriç Nehri'nde yıkandı

Göçmenler, Meriç Nehri'nde yıkandı

İlginizi Çekebilir
JÖH'lerden karlı tepelerde vatan nöbeti
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, karla kaplı dağlarda PKK'lı teröristlere nefes aldırmıyor.
Yunan çiftçiler mültecilere tarım ilacıyla saldırdı
İnsanlık dışı müdahalelerle sınırdaki mülteci geçişini durdurmaya çalışan Yunan polisi, sınır boyunca mültecileri zehirli tarım ilacına boğmaya çalışan çiftçileri durdurmaya bile çalışmadı.
Yunan sınır polisi, sığınmacının üzerine kaynar su döktü
Sınır kapısındaki barikatı aşmaya çalışırken Yunanistan tarafından üzerine sıcak su döküldüğünü öne süren sığınmacı, tedavi görüyor.
Sığınmacıların Avrupa yolunda umutlu bekleyişi
Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların, Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüs Türkiye'nin çevresini dört bir yandan sardı
Koronavirüs Türkiye'nin çevresini dört bir yandan sardı
237
Petroldeki düşüş Rus ekonomisini vurdu
Petroldeki düşüş Rus ekonomisini vurdu
270
Ali Babacan partiyi kurmadan ilk istifa geldi
Ali Babacan partiyi kurmadan ilk istifa geldi
166
Esad rejimi, İdlib'de ateşkesi 15 kez ihlal etti
Esad rejimi, İdlib'de ateşkesi 15 kez ihlal etti
170
Karavan-minibüsüyle hayalindeki Türkiye gezisini yaşıyor
Karavan-minibüsüyle hayalindeki Türkiye gezisini yaşıyor
84
Petrol fiyatında yüzde 30'luk düşüş
Petrol fiyatında yüzde 30'luk düşüş
263
100 yaşındaki Çinli, koronavirüsü yendi
100 yaşındaki Çinli, koronavirüsü yendi
77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir