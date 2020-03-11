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Göçmenleri durdurmak isteyen Kurz ve Miçotakis görüştü

Miçotakis, AB ve Türkiye arasındaki 2016'da yapılan anlaşma gereğince, Türkiye'ye ödeme yapılması gerektiğini söyledi.

AA | 11.03.2020 - 05:19..
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Göçmenleri durdurmak isteyen Kurz ve Miçotakis görüştü

Viyana'da görüşen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kurz, görüşmenin ardından Yunanistan'ın göçmenlere karşı sınırı koruması adına askeri ve finansal yardım yapacaklarını dile getirdi.

"TÜRKİYE'YE ÖDEME YAPILMALI"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmenin çok olumlu geçtiğini, Avusturya’nın Yunanistan’a yapacağı yardımın çok memnun edici olduğunu ifade etti. Miçotakis, Yunanistan sınırındaki sığınmacıları düzensiz göçmenler olarak tanımlayarak, bu durumun sona erdirilmesi için AB’nin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

AB ve Türkiye arasında 2016’da yapılan anlaşma doğrultusunda Türkiye’nin sığınmacıları durdurması gerektiğini savunan Miçotakis, bunun için de Türkiye’ye ödeme yapılması gerektiğini vurguladı.

"AB VE TÜRKİYE'NİN YARARINA ORTAK TUTUM SERGİLENMELİ"

Miçotakis, bu görüşme öncesinde Almanya’da Başbakan Angela Merkel ile bir araya geldiğini anımsatarak, "AB ve Türkiye’nin yararına ortak tutum sergilemek adına birkaç gün öncesine göre çok daha iyimserim." diye konuştu.

Göçmenleri durdurmak isteyen Kurz ve Miçotakis görüştü

"YUNANİSTAN AB SINIRLARINI KORUMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR"

Kurz, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ilişkilerinin mükemmel seviyede ve iki ülkenin benzer zorluklar karşısında aynı yaklaşımlara sahip olduğunu söyledi.

Yunanistan’ın Avrupa Birliğinin (AB) dış sınırlarını korumak için her şeyi yaptığını belirten Kurz, AB’nin sığınmacıları ülkesine almak istemeyen Yunanistan'ın yanında yer almasının memnun edici olduğunu dile getirdi.

Göçmenleri durdurmak isteyen Kurz ve Miçotakis görüştü

YUNANİSTAN'A ASKERİ VE FİNANSAL YARDIM

Kurz, Avusturya’nın AB sınırlarını korumak için bu ülkeye destek olacağını, Avrupa Dış Sınırlar Ajansı (Frontex) bünyesinde yer alan Avusturyalı görevlilerin Yunanistan’a destek için görevlendirildiğini ifade etti.

Yunanistan’a yapılacak ekipman ve personel desteğine de değinen Kurz, "Yunan polisinin sınırları korumasına en iyi şekilde destek olabilmek için özel bir askeri birimin yanı sıra bir zırhlı araç, insansız hava aracı ve çeşitli ekipmanlar göndermeye dün itibarıyla karar verdik." şeklinde konuştu.

Kurz ayrıca, Yunanistan’da bulunan sığınmacılara yönelik 1 milyon avro finansal yardımın da yapılacağını dile getirdi.

Göçmenleri durdurmak isteyen Kurz ve Miçotakis görüştü

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