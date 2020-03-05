Göçmenlerin Meriç Nehri'ni geçtiği anlar

Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından, Türkiye sınır kapılarını açtı.
Kapıların açılmasıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan binlerce göçmen Avrupa'ya doğru harekete geçti.
Yunanistan, sınıra akın eden sığınmacıları ülkeye almamak için her türlü zorluğu çıkartıyor.
Mülteciler 1 dakikada Yunanistan'a geçiyor VİDEO
GÖÇMENLER GEÇİŞ İÇİN MERİÇ'İ KULLANIYOR
Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahaleleriyle kapılardan geçemeyen göçmenler, Türkiye ile Yunanistan arasında 212 kilometrelik sınırın, 200 kilometresini oluşturan doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'ni kullanıyor.
1 DAKİKADA KARŞI KIYIYA GEÇTİLER
Kapılardan geçemeyen göçmenler, Meriç kıyısından bindikleri motorlu araçlarla, 1 dakika gibi kısa bir sürede Yunan kıyılarına geçiyor.