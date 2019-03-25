Göçük altında kalmaktan şans eseri kurtuldular

Sevdin Bumin (67) ve Meryem Bumin (56) çiftinin yaşadığı evin bir bölümünde yoğun yağış nedeniyle göçük meydana geldi.

Olay anında evde bulunmayan çift, tedavi için Siirt Devlet Hastanesi’ne geldiği sırada yaşandı. 'Bu kadarı da şans' dedirten olayda olan eve oldu, yaşlı çift yardım istiyor.

ONLAR HASTANEYE GİTTİ, EVLERİ YIKILDI

Eşini muayene ettirmek için Siirt’e getirdiğini belirten Sevdin Bumin, evlerinde göçük meydana geldiğini duyduğunu, hastaneye gelmemeleri halinde göçük altında kalacaklarını söyledi.

'İKİMİZDE EVDE OLABİLİRDİK'

Sevdin Bumin, "Evim şu an yıkılmış. Ben hanımı Siirt’te getirdim, hastaydı onun için Siirt’te kaldık. Evim yıkılmış, ben orada olsaydım ikimizde içinde kalabilirdik. Şuan devletten yardım istiyorum, aşırı yağışlardan dolayı evim yıkılmış, yatacak bir yerim yok. Eniştemin yanına geldim, devletten evimi yapmaları için yardım istiyorum. Hanımla beraber evsiz kaldım, gidecek yerim yok. Hanımın 5 tane şehidi var, devlet ona sahip çıksın. Hanımı Siirt’te hastaneye getirdim eğer biz de orada olmuş olsaydık göçük altında kalacaktık" dedi.





























