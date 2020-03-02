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Göçük altından 14 gün sonra canlı çıkan oğlak

İran sınırında meydana gelen depremde Van’ın Başkale ilçesinde göçük altında kalan oğlak, enkazdan canlı çıkarıldı.

İHA | 02.03.2020 - 15:26..
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23 Şubat'ta, İran’ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkol, Gelenler ve Böğrüpek mahalleleri büyük hasar görmüştü.

10 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinde yaklaşık 100 haneli Gelenler Mahallesi’nde ayakta birkaç ev kalırken, diğerleri ise ahırlarla birlikte yıkıldı.

Van'da günler sonra enkazdan canlı oğlak çıkarıldı VİDEO

14 GÜN SONRA CANLI ÇIKTI

Deprem günü annesiyle birlikte ahırda enkaz altında kalan oğlak, görevliler tarafından günler sonra canlı olarak çıkarıldı.

Göçük altından 14 gün sonra canlı çıkan oğlak

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Enkazın altında kalan hayvanların leşlerini kaldırmak için bölgede çalışmalar, aralıksız devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait özel kıyafetli ekipler, iş makinelerinin yardımıyla enkaz altında kalan hayvanların leşleri tek tek çıkarılarak, kayıt altına alındıktan sonra açılan kireçli çukura gömülüyor.

Göçük altından 14 gün sonra canlı çıkan oğlak

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Gelenler Mahallesi’nde yaptıkları çalışmalar sırasında canlı bir oğlağı çıkaran görevliler, minik hayvanın ayakta kalması için büyük uğraş verdi. Hemen oğlağın ağzını ıslatmak için kar veren ekipler, daha sonra temin ettikleri sütü içirip sahibine teslim etti.

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