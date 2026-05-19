GÖKBEY’de bakım teknisyenlerinin eğitim süreci başladı

Türkiye’nin savunma ve havacılık alanındaki yerli teknoloji hamlesinin önemli projelerinden biri olan GÖKBEY helikopterinde yeni bir aşamaya geçildi.

Tip sertifikasını alarak kritik bir süreci geride bırakan GÖKBEY için şimdi de bakım teknisyenlerinin eğitim süreci başlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimlerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yerli ve milli sistemi KDM-ORG üzerinden verildiğini belirterek, Türkiye’nin havacılık alanındaki teknik kapasitesinin güçlenmeye devam ettiğini vurguladı.

TÜRKİYE, SERTİFİKASYONDA SAYILI ÜLKELER ARASINDA

Bakan Uraloğlu, GÖKBEY’in sertifikasyon süreçlerinin başarıyla tamamlandığını ve 17 Mart’ta tip sertifikası aldığını hatırlattı. Türkiye’nin artık hava aracı sertifikasyonunu uçtan uca dijital ve milli platformlarla yönetebilen ülkeler arasında yer aldığını belirten Uraloğlu, sivil döner kanatlı hava araçlarını tasarlayıp kendi ulusal otoritesiyle sertifikalandırabilmenin stratejik önem taşıdığına dikkat çekti.

Uraloğlu, “Ülkemiz artık sivil döner kanatlı hava aracını tasarlayıp üreten ve kendi ulusal otoritesiyle sertifikalandırabilen ülkeler arasında bulunuyor. Şimdi de GÖKBEY için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimlere başladık.” ifadelerini kullandı.

600’DEN FAZLA TOPLANTI, 18 BİN UÇUŞ TEST NOKTASI

GÖKBEY’in sertifikasyon sürecinin yoğun teknik çalışmalarla tamamlandığını belirten Uraloğlu, süreç boyunca 600’ün üzerinde teknik toplantı yapıldığını, 180’den fazla test gerçekleştirildiğini ve yaklaşık 18 bin uçuş test noktasında doğrulama sağlandığını aktardı.

Ayrıca 800’ü aşkın uyum dokümanının hazırlandığını kaydeden Uraloğlu, tüm çalışmaların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Sertifikasyon sürecinin özellikle CS-29 standartları temel alınarak tamamlandığı bildirildi.

BAKIM EĞİTİMLERİ DİJİTAL PLATFORMDA YÜRÜTÜLÜYOR

Bakan Uraloğlu, eğitim süreçlerinin SHGM tarafından geliştirilen KDM-ORG sistemi üzerinden sürdürüldüğünü belirterek, eğitim, ölçme-değerlendirme ve lisans işlemlerinin tek merkezde toplandığını açıkladı.

“B1.3 ve B2” ihtisas alanlarına yönelik bakım eğitimlerinin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından sağlanan teknik kaynaklarla yürütüldüğünü ifade eden Uraloğlu, sistem sayesinde süreçlerin daha şeffaf, izlenebilir ve doğrulanabilir hale geldiğini söyledi.

YERLİ HAVACILIKTA İNSAN KAYNAĞI VURGUSU

KDM-ORG platformunun teknik personel yeterliliklerinin uluslararası standartlara uygun şekilde yönetilmesini sağlayacağını belirten Uraloğlu, Türkiye’nin sivil havacılıkta yalnızca üretim değil, eğitim ve insan kaynağı alanında da güçlü bir altyapı kurduğunu dile getirdi.

GÖKBEY projesiyle birlikte yerli havacılık ekosisteminin daha da güçlenmesi hedeflenirken, bakım ve teknik personelin yetiştirilmesine yönelik yeni eğitim programlarının da ilerleyen süreçte artırılması bekleniyor.