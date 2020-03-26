Gökçe Bahadır'ın araba şanssızlığı

Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan Gökçe Bahadır, market ve banka işleri için önceki gün Etiler'de görüntülendi. Tam evine dönecek olan Bahadır, bir dizi talihsizlik yaşadı.

BİNDİĞİ ARABA BOZULDU

İlk olarak arabasının anahtarı bozulan güzel oyuncu, "Arabamın anahtarı bozuldu. Şoförüm yedek anahtarı getirecek." dedi. Ancak şofördeki anahtar da arabayı çalıştırmadı.

Bahadır ve annesi de şoförlerinin şahsi arabasına geçti. Ancak bu otomobil de çalışmayınca Bahadır, gülme krizine girdi.

TAKSİYE BİNDİ

"Bu araç da arızalandı." diyerek kahkaha atan Gökçe Bahadır, muhabirlerin "Bizim aracımız sizi evinize kadar bıraksın?" teklifine teşekkür etti. Bahadır, annesiyle birlikte yoldan geçen bir taksiye binerek evinin yolunu tuttu.