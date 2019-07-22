Gökçeada'daki hastaya askeri helikopter yetişti

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 60 yaşındaki bir kadı,n öncelikle ilçe hastanesine kaldırıldı.
Buradaki kontrollerde durumunun kritik olduğu anlaşılan hastanın, Çanakkale'ye acil olarak sevk edilmesine karar verildi.
Deniz yoluyla sevkinin uzun süreceğine kanaat getirilerek, hastanın hava yoluyla götürülmesi talep edildi.
ASKERİ HELİKOPTER, HASTA İÇİN HAVALANDI
Durumun Çanakkale Valiliği'ne bildirilmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığı'na ait bir helikopter, Gökçeada'ya hareket ederek hastayı buradan aldı ve doktor kontrolünde Çanakkale merkeze getirdi. Çanakkale'ye getirilen hasta, hızlı bir şekilde hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.