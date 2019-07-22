taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.677
Euro
6.3713
Altın
1425.82
Borsa
101243.72
Gram Altın
260.407

Gökçeada'daki hastaya askeri helikopter yetişti

Rahatsızlanan bir vatandaş, Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri bir helikopter ile Çanakkale'ye sevk edildi.

İHA | 22.07.2019 - 16:00..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 60 yaşındaki bir kadı,n öncelikle ilçe hastanesine kaldırıldı.

Buradaki kontrollerde durumunun kritik olduğu anlaşılan hastanın, Çanakkale'ye acil olarak sevk edilmesine karar verildi.

Deniz yoluyla sevkinin uzun süreceğine kanaat getirilerek, hastanın hava yoluyla götürülmesi talep edildi.

ASKERİ HELİKOPTER, HASTA İÇİN HAVALANDI

Durumun Çanakkale Valiliği'ne bildirilmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığı'na ait bir helikopter, Gökçeada'ya hareket ederek hastayı buradan aldı ve doktor kontrolünde Çanakkale merkeze getirdi. Çanakkale'ye getirilen hasta, hızlı bir şekilde hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Gökçeada'daki hastaya askeri helikopter yetişti

Gökçeada'daki hastaya askeri helikopter yetişti

Gökçeada'daki hastaya askeri helikopter yetişti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mekke'nin yanı başında müzik festivali

Mekke'nin yanı başında müzik festivali

454
F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

146
Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

178
Avrupalı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralaması

Avrupalı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralaması

115
'Tosuncuk'un eşi Sıla Aydın ifade verdi

'Tosuncuk'un eşi Sıla Aydın ifade verdi

132
Hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu

129
İstanbul'da yaşayan kaçak Suriyelilere son uyarı

İstanbul'da yaşayan kaçak Suriyelilere son uyarı

309
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir