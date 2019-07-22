1 Ayvalık’ta 37 kaçak göçmen yakalandı Yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 37 mülteci kaçamadı.

2 Gökçeada’daki hasta askeri helikopterle taşındı Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri bir helikopter ile Çanakkale’ye sevk edildi.

3 İstanbul'da fuhuş operasyonu Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

4 Elektrikte sade ve anlaşılabilir fatura dönemi Tüketicinin elektrik kullanım miktarını bildiği, aylara ve saat dilimlerine göre değişen tarifeden haberdar olduğu fatura dönemine geçiliyor.

5 Gökçeada'daki hastaya askeri helikopter yetişti Rahatsızlanan bir vatandaş, Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri bir helikopter ile Çanakkale'ye sevk edildi.

6 Denizli'de 6 yıl ameliyatta unutulan neşter acısı çekti Bel fıtığı ameliyatı olan 34 yaşındaki kadın, belinde neşter ucu unutulduğu gerekçesiyle hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.