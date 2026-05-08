Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadesi: CHP 1 milyon euro istedi verdim

Her geçen gün CHP'li belediye başkanları ve yakınlarının rüşvet, irtikap itirafları yayılıyor.

Bunlara bir yenisi daha eklendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından etkin pişmanlık ifadesi verdiği duyurulan, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in itirafları ortaya çıktı.

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gökhan Böcek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 2 Mayıs günü verdiği etkin pişmanlık ifadesinde şunları söyledi:

"Tam tarihini hatırlamamakla birlikte 5-20 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara iline gitmiştim. Bu gitme nedenim Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba tarafından bizzat şahsım aranmıştır. Veli Ağbaba ile görüştüm. CHP Genel Merkezi'ne benden destek istediklerini, tarafımdan 1 milyon Euro verilmesi istendi.

"1 MİLYON EURO'YU HAZIRLADIM"

Bu olaylardan önce seçim sürecine girildiğinden babam Muhittin Böcek bana 'Genel Merkez'in maddi ve manevi destek ricaları olacaktır, bunları bu seçim zamanında halledersin' dedi.

Veli Ağbaba arayınca tekrar babama 1 milyon Euro istenmesi hususunu sorma gereği duymadım. Veli Ağbaba 1 milyon Euro istemesinin üzerine 10-15 gün kadar sürede hazırladım. (Bu parayı bize seçim çalışmaları döneminde yardımcı olan özel şahıslardan gönüllü olarak vermişlerdir.)

"PARAYI SIRT ÇANTASINDA GÖTÜRDÜM"

Ben Veli Ağbaba’yı aradım, parayı ayarladığımı söyledim. O da bana ertesi gün Genel Merkez'e gelmemi ve parayla birlikte görüşeceğimizi söyledi. Sonrasında uçakla sırt çantası içerisinde istenilen 1 milyon Euro parayı Ankara’ya götürdüm. Ankara’da doğrudan CHP Genel Merkezi'ne gittim. Danışmaya uğradığımda 6. katta beni beklediklerini söylediler.

"BABAMIN ADAYLIĞI İÇİN İSTEDİLER"

Beni bekledikleri odada şu an ismini hatırlayamadığım, benden biraz uzun, 35-40 yaşlarında bir beyefendi benim huzurumda Veli Ağbaba’yı aradı. Ben Veli Ağbaba ile görüştüm. Getirdiğim parayı beni görüştürdüğü kişiye teslim etmemi istedi. Ben de teslim ettim.

Bu paranın neden istendiğini sorduğumda Veli Ağbaba, babam Muhittin Böcek’in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi. Parayı teslim ettikten sonra oradan ayrıldım. Daha sonra kimseyle veya genel merkezle görüşmedim.

"1 MİLYON EURO'YU VERDİM"

Ben 1 milyon Euro’yu verdim. Genel Merkez tarafından bu 1 milyon Euro haricinde daha fazla başka zamanlarda istenilip istenmediğini bilmiyorum. İstenmiş olsaydı Genel Merkez benim üzerimden para isteyeceği için haberim olurdu.

"OTOBÜS ALINMASI İSTENDİ"

CHP Genel Merkezi'nce yine seçim döneminde Veli Ağbaba tarafından şahsım aranarak otobüs alınması istendi. Daha sonra otobüs alımları nakde dönüştü."

'ZATEN ADAY YAPIYORUZ BİR DE YARDIM MI YAPACAĞIZ DEDİ"

Genel Merkezce daha önceki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye seçimleri için ve diğer belediye seçimleri için belediyelere yardım yapılıyordu. Ancak 2024 yılındaki yerel seçimlerde babam Muhittin Böcek’in aday olduğu seçimde Genel Merkez bize maddi destekte bulunmadı. Daha önceki seçimlerde destek sağlanıyordu. Bu seçimde yardım yapılmadı. 'Zaten sizi Büyükşehire aday yapıyoruz, bir de yardım mı yapacağız' şeklinde Veli Ağbaba tarafından bana beyanda bulunuldu.

Büyükşehir Belediye seçimlerinde benim resmi bir görevim yoktu. Ancak bir aile bireyi olarak babam Muhittin Böcek’e destek olmak amacıyla yanında bulundum.

YARGILAMALARI SÜRÜYOR

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek hakkında, tutuklu bulundukları Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davadaki yargılama devam ediyor.

Ayrıca Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet soruşturması da sürüyor.