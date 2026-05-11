Gökhan Böcek'in ifadesinden ayrıntılar: Veli Ağbaba aradı, Özgür Özel'in para talebini iletti

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun yankıları sürüyor.

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlıktan yararlandı.

İtirafçı olan Böcek, CHP içerisindeki para trafiğinden de detaylı şekilde bahsetti.

CHP'li vekillerin susması için cezaevine geldiğini söyleyen Gökhan Böcek'in ifadesinin ortaya çıkan yeni detaylarında, Veli Ağbaba'nın ismi defalarca geçti.

Veli Ağbaba'nın kendisinden seçim için yardım talebinde bulunduğunu söyleyen Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 1 milyon euro istediğinden de bahsetti.

"Ben bu yaptığım görüşmede Veli Ağbaba'ya parayı ayarlayınca sizi arayacağım dedim. Veli Ağbaba beni görüntülü aradı ama normal görüşme üzerinden bu görüşme yapılmamıştır." diyen Böcek, konuyu babasına anlattığından bahsetti.

"ÖZEL 30 MİLYON TL İSTEDİ"

Özgür Özel'in Veli Ağbaba aracılığıyla 30 milyon TL istediğini söyleyen Gökhan Böcek, babasından da "Gereğini yap" şeklinde karşılık aldığını söyledi.

Böcek, devam eden ifadesinde şöyle dedi;

"VELİ AĞBABA'YA GÖTÜRMEK İÇİN PARA ALDIM"

"Fakat paranın nasıl hazırlanacağı konusunda detay bir konuşma yapmadık. Babam bu konuda bana herhangi bir şey söylememişti.

Zaman zaman babamla bir araya geldiğimizde bu konularla ilgili konuştuk ancak CHP Genel Merkezi'ne götürülecek para konusuyla ilgili sonrasında bir konuşma yapmamız söz konusu olmadı.

2024 yerel seçim süreci öncesinde babam adına seçim işlerini ben takip ettiğim için Antalya genelinde bulunan bazı esnaf ve iş adamları benimle bizzat veya telefonla görüştüklerinde seçim için gereken yardımı yapacaklarını bana zaten söylemişlerdi.

Bundan ötürü Veli Ağbaba ile yaptığım görüşme sonrasında seçim süreci öncesinde beni arayan ve fakat şu an isimlerini hatırlayamadığım pek çok esnaf ve iş adamıyla bir araya gelip, kendilerinden Veli Ağbaba'ya götürmek üzere toplamak amacıyla euro veya dolar cinsinden paralar aldım."

PARA TOPLANDI, AĞBABA ARANDI

Paraları esnaf ve iş adamlarından aldığını söyleyen Böcek, 30 milyon TL'yi toplayınca Veli Ağbaba'yı aradığını söyledi.

Böcek paraları bizzat kendisinin giderek aldığını, iş adamlarına paraları euro olarak vermeleri gerektiğini söylediğini ve bunun nedeninin ise paraları kolay taşımak olduğunu belirttiğini açıkladı.

"PARAYI HAZIRLADIĞIMI SÖYLEMEK İÇİN ARADIM"

Böcek, akabinde de şöyle devam etti;

"Kaç deste para olduğunu hatırlamıyorum. Euroların 100, 200 ve 500'lük cinsi paralar yaklaşık 1 milyon euroyu siyah sırt çantama koydum.

Bu sırt çantamı bir mağazadan rastgele aldım. Aldığım sırt çantasının markasını hatırlamamakla birlikte renginin siyah olduğundan eminim. Hatta geri de getirmeyeceğim için ucuz olan bir sırt çantası aldığımı hatırlıyorum.

Parayı hazırladığımda Veli Ağbaba'yı aradım. Aradığım uygulamayı şu an hatırlamıyorum ama internet tabanlı bir uygulamaydı. Bu tarz görüşmeleri zaten normal telefon hattı üzerinden yapmamız mümkün değildi.

"BANA PARAYI 1 MİLYON EUROYA TAMAMLA DEDİ"

Telefonda Veli Ağbaba ile yaptığım görüşmede kendisi bana 30 milyon TL istediği için o an elimde bulunan euro cinsi paranın günün kuruna göre karşılığı 900 küsür bin euro yapıyordu. O tarihteki elimde bulunan ve topladığım euro cinsi paranın o günün kur miktarı olan 32,75 TL karşılığında değeri 900 kusür bin euroya tekabül ediyordu.

Bu konu hakkında beyan vereceğim zaman avukatım aracılığıyla yaptığımız araştırmada o günün euro kurunun 32,75 TL olduğunu öğrendiğimiz için bu şekilde ifade etmeye çalıştım. Bunu Veli Ağbaba'ya söyledim o da bana “1 milyon euroya tamamla getir” dedi."

"ÖZEL'İN TALİMATIYLA ARADI"

Böcek, Ağbaba'nın kendisini Özel'in talimatıyla aradığını ifadesinde özellikle belirtti.

Veli Ağbaba'nın Özgür Özel'in talimatıyla aradığını ve 1 milyon euronun Muhittin Böcek'in aday olarak gösterilmesi karşılığında istendiğini, aday olmasını istiyorsa bu parayı vermesi gerektiğini söylediğini ifade eden Böcek, "Ben de bunu babama ilettim. Babam da gereğini yapmamı söyledi. Aramızda bu şekilde bir görüşme geçmiştir.

Bu konuşmayı yaptıktan sonra bahsettiğim şekilde topladığım paraları ifade ettiğim siyah renkli sırt çantası içerisinde evimde yerleştirdim fakat bunu yaptığımı evde kimse görmedi.

Bu paraları zaten önceden topladıktan sonra evimde bulunan masa çekmecesinde muhafaza ediyordum." dedi.

"ÇANTA İÇERİSİNDE DESTE DESTE PARA VARDI"

Paraları doğrudan çantanın içerisine koydum. Koyduğum euro cinsi paralar 100, 200 ya da 500 euroluk banknotlar şeklindeydi ancak hangi banknottan ne kadar vardı hatırlamıyorum.

Bu nedenle bu paraların hazırlanması sırasında oluşan deste sayısını da hatırlamam mümkün değildir. Paraların içerisinde bulunduğu başka bir çanta veya poşet bulunmuyordu.

Çantayı herhangi birisi açsa içerisindeki paraları doğrudan görebilirdi. Hatta havaalanı X-Ray kontrolü sırasında çanta içerisindeki iPad'i çıkarıp görevliye göstermiştim. Çantamı X-Ray cihazına soktum. Çanta içerisindeki paralar desteler..."

"AĞBABA ARANMAMAM İÇİN TALİMAT VERDİ"

Parayı Ağbaba'nın istediği bir kişiye verdiğini söyleyen Böcek, genel merkezde aranmadığını ve direkt içeri alındığını belirtti.

Böcek, talimatın Veli Ağbaba tarafından verildiğini ve girişteki güvenliklerin de bilgilendirildiğini söyledi.

"Girişte benden parti genel merkezine girdiğimi ortaya koyacak şekilde bir danışma bana “6. kata bekleniyorsun" dedi ben de 6. kata asansörle çıktım, asansörde 6. kata geldiğimde bir kişi beni karşıladı.

Kendisi bana Veli Ağbaba'nın kendisini yönlendirdiğini, Veli Ağbaba'nın bahsettiği kişinin kendisi olduğunu söyledi. Beni götürdüğü odanın kapısında yanlış hatırlamıyorsam “idari ofis” şeklinde bir ibare vardı.

"AĞBABA'NIN PARASINI ALMAYA GELEN PARTİLİYDİ"

Veli Ağbaba'nın bahsettiği kişi siz misiniz dedim evet dedi, Veli Ağbaba'yı arar mısınız diye şahsa söyledim. Şahısla karşılaşmamızda kendisi ismini söyledi, ama hatırlamıyorum.

Şahıs 35-40 yaşlarında, 1,75 boylarında, 75-80 kilo civarında, gözlük takan, kısa saçlı, sakalsız ve beyaz tenli bir şahıstı. Şahsın takım elbiseli, kravatlı ve partili olduğunu tahmin ettiğim bir şahıstı.

Şahsın takım elbisesinin yakasında parti rozeti olduğunu ve kıyafetinin düzgün olduğunu hatırlıyorum. Pek çok kez sorulmuş olmakla birlikte bahsettiğim eşkal bilgileri dışında bu şahsın kimliğini ortaya koyacak başkaca bir malumatım bulunmamaktadır.

Bildiğim ve hatırladığım tüm eşkal bilgilerini zaten ifade ettim. Bu şahsın açık kimlik, adres ve telefon bilgilerini de bilmiyorum. Ancak bu erkek şahsın kim olduğuna dair olası şahıslarla ilgili fotoğraf teşhisine yarayacak işlemlere katılmaya hazırım."

"BU ŞAHSI HİÇBİR YERDE GÖRMEDİM"

Parayı almaya gelen kişinin Ağbaba'yı telefonla aradığını söyleyen Böcek, parayı belirttiği kişiye teslim ettiğini anlattı.

"Benim CHP Genel Merkezi'nde parayı teslim ettiğim ve eşkalini verdiğim şahsı bir daha hiç görmedim. Veli Ağbaba ile daha sonraki tarihlerde Antalya Havalimanı'nda karşılaştığımda ve babamı cezaevinde ziyarete gittiğimde bu şahsı yanında hiç görmedim. Medyada da bu şahsın görüntüsüne rastlamadım.

Fakat bahse konu 1 milyon euro para verilmesi olayı haricinde benzer nitelikte bir durum yine seçim sürecinde babamın büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı açıklandıktan tarihten sonra Antalya'da gerçekleşti.

Bu olay, o tarihte gerçekleşen babamın adaylığı sürecine ilişkin seçim çalışma lansmanı sırasında gerçekleşmiştir.

"BENDEN 8 MİLYON DAHA İSTEDİ"

Tarihinden hatırladığım kadarıyla 2-3 gün kadar önce Veli Ağbaba ile yine internet tabanlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşmede kendisi bana “Seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyacımız var, destek olur musun?" şeklinde sözler söyledi ve akabinde ne kadarlık bir yardım yapabileceğimi sordu, ben hatta buna karşılık olarak ne kadar ihtiyacı olduğunu tekrar sormuştum, karşılık olarak ise kendisi “7-8 milyon TL nakit olursa iyi olur” şeklinde karşılık vermişti, ben de karşılığında olumlu şekilde cevap verdim.

Hatta bu konuşmadan kısa bir süre sonra durumu babam Muhittin Böcek'e anlattım, kendisi de bunun için de yine "Yardımcı ol” şeklinde yanıt vermişti."