Gökhan Saral: Trabzonspor için en büyük kazanç Fatih Tekke'nin liderliğidir

Trabzonspor eski kulüp başkan yardımcısı Gökhan Saral, Trabzonspor'un geleceğinin istikrar ve kendi öz değerlerine sahip çıkılarak şekilleneceğini vurguladı.

Saral, yönetim, teknik ekip ve camianın aynı hedefte birleşmesinin önemine dikkat çekerek, istikrarın korunmasının kulübü yeniden zirve yarışının güçlü aktörlerinden biri haline getireceğini ifade etti.

"KULÜBÜMÜZ FATİH TEKKE İLE KENDİ KÖKLERİNE DÖNMÜŞTÜR"

Saral, "Başkan Ertuğrul Doğan, tüm ekonomik zorluklara rağmen kulübü istikrarda tutmuş, kendi değerlerimizden ödün vermeden ay ışığı kadar berrak yol almamızı sağlamıştır. Geçmişte Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve Şenol Güneş gibi efsanelerle yükselen kulübümüz, şimdi de Fatih Tekke ile kendi köklerine dönmüştür" dedi.

"TRABZONSPOR'U HİÇBİR ZAMAN ŞAMPİYON OLDUĞU İÇİN SEVMEDİK"

Ayağa kadar gelen şampiyonluk fırsatının kaçtığını ancak bundan önemli dersler çıkarılması gerektiğini aktaran Saral, şunları dile getirdi:

“Unutulmamalıdır ki bizler Trabzonspor'u hiçbir zaman şampiyon olduğu için sevmedik. Trabzonspor'u bir değerler mozaiği olduğu için sevdik. Fatih Tekke, futbol bilgisi ve karakterinin yanında Trabzonspor gibi büyük bir camianın ruhunu ve büyük takım psikolojisini yönetme tecrübesini de kazandıkça çok daha büyük başarılara imza atacaktır. Önümüzdeki sezon, Fatih Tekke'nin tecrübesini daha da pekiştireceğine, başkanımızın istikrarı sürdüreceğine ve Trabzonspor'un yine şampiyonluk için sahada en güçlü aktör olacağına yürekten inanıyorum.”

"TRABZONSPOR GELECEĞE İSTİKRAR VE ÖZ EVLATLARIYLA YÜRÜYECEK"

Gökhan Saral, Ertuğrul Doğan'ın kulüp için önemli bir değer olduğunu söyleyerek, camianın birlik içinde olması gerektiğini ifade etti. Saral, "Trabzonspor camiası, bu fedakar başkanının arkasında dimdik durmalı çünkü başarı başkan, yönetim ve teknik kadro istikrarından geçer. Başka Trabzonspor yok. Bu camianın Ertuğrul Doğan gibi fedakar bir başkana, Fatih Tekke gibi efsanevi bir evlada ve her daim takımının arkasında duran benzersiz taraftara ihtiyacı var. Hep birlikte çok daha güçlü yarınlara yürüyeceğiz. Trabzonspor, inatla filizlenen bir düşüncenin büyük hayallere dönüşmesidir" açıklamasını yaptı.