Tayland'a giden Göksel, İstanbul'a dönmeden önce son günlerini Phi Phi adalarına geçiriyor. Instagram hesabından tatil pozlarını takipçileriyle paylaşan Göksel, yatak pozu çok beğenildi.

"BÜYÜK ACILAR YAŞAMIŞ BU MİNİK ADA"

Göksel, paylaştığı toplu fotoğrafların altına "Her an doğuran, her şeyi bilen, iyileştiren doğa... Büyük acılar yaşamış bu minik adanın güler yüzlü, nazik insanlarına ve doğasına şükranla, Koh Phi Phi'den ayrıldım bugün" notunu düştü.