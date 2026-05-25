Gökyüzünde inanılmaz kaza! Uçak çarpan paraşütçü kamerada

Avusturya'da eşsiz bir kaza meydana geldi.

Yamaç paraşütü yapan 44 yaşında Sabrini isimli kadın hayatının şokunu yaşadı.

Schmittenhöhe Dağı üzerinde uçan kadının paraşütüne uçak çarptı.

Alçaktan geçen küçük bir gezi uçağının paraşütüne çarpmasıyla neye uğradığını şaşıran kadın, yedek paraşütünü açarak ölümden döndü.

Instagram hesabından bir açıklama yapan kadın, "Şu an burada oturup bunları yazdığıma hala inanamıyorum. Birkaç morluk dışında bana hiçbir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

İşte, o anlar...