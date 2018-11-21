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Gökyüzünde şaşırtan görüntü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı yakınlarındaki bulutun ortaya çıkardığı şekil, görenleri şaşırttı.

DHA | 21.11.2018 - 10:35..
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Adilcevaz'da Süphan Dağı yakınlarındaki bulutun ortaya çıkardığı şekil, meraklı gözlerle izlendi.

İLÇE MERKEZİNDEN GÖRÜLDÜ

Adilcevaz’da dün akşam saatlerinde görenleri şaşırtan ilginç bir doğa olayı yaşandı. İlçe sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı yakınlarında oluşan sıra dışı bulut tabakasını görenler şaşkınlık yaşadı. İlçe merkezinden rahatlıkla görünen ve gün batımına doğru gökyüzünde ortaya çıkan ilginç bulut görüntüsünü vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Gökyüzünde şaşırtan görüntü

Gökyüzünde şaşırtan görüntü

Gökyüzünde şaşırtan görüntü

Gökyüzünde şaşırtan görüntü

Gökyüzünde şaşırtan görüntü

Gökyüzünde şaşırtan görüntü

Gökyüzünde şaşırtan görüntü

Gökyüzünde şaşırtan görüntü

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