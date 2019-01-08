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Gölün dibindeki yosunlarla beslenen mandalar

Van'da Kaz Gölü'nün kısmen donmasının ardından mandaların, gölün dibindeki yosunları yeme anları güzel görüntülere sahne oldu.

DHA | 08.01.2019 - 17:42..
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Çaldıran ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. 9 Ocak 1990 tarihinde sıfırın altında 46.4 derece ile Türkiye'deki en düşük sıcaklığın ölçüldüğü Çaldıran'da, bu yıl ise 6 Ocak'ta hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 22 dereceyi gördü.

TARIMI DA ETKİLEDİ

Hayatı durma noktasına getiren soğuk hava nedeniyle ağaçlar, sular dondu. Van'a 109 kilometre uzaklıkta bulunan ve denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede, soğuk hava nedeniyle tarım faaliyetleri de kısıtlı yapılıyor.

Gölün dibindeki yosunlarla beslenen mandalar VİDEO

MANDALAR GÖLDEN BESLENİYOR

Çaldıran'da, mandaların sıra dışı beslenmesi de ilgi çekiyor. Sabah saatlerinde ilçede bulunan Kaz Gölü'ne gelen mandalar, göle girip tabanındaki yosunlar ile besleniyor.

"KENDİLERİ BURAYA GELİYOR"

Hayvancılıkla uğraşan Ahmet Beyazsu, "Hayvanlarımız her gün kendileri buraya gelebiliyor. Gölün içinde yosun var. Kış aylarında burada besleniyorlar. Mandalarımız biz olmadan da buraya gelebiliyorlar." dedi.

Gölün dibindeki yosunlarla beslenen mandalar

Gölün dibindeki yosunlarla beslenen mandalar

Gölün dibindeki yosunlarla beslenen mandalar

Gölün dibindeki yosunlarla beslenen mandalar

Gölün dibindeki yosunlarla beslenen mandalar

Gölün dibindeki yosunlarla beslenen mandalar

Gölün dibindeki yosunlarla beslenen mandalar

Gölün dibindeki yosunlarla beslenen mandalar

Gölün dibindeki yosunlarla beslenen mandalar

Gölün dibindeki yosunlarla beslenen mandalar

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