Gonca Vuslateri hemcinslerine seslendi

Uzun zamandır ekranlarda görmediğimiz oyuncu Gonca Vuslateri, yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne dair bir paylaşım yaptı.

Bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Vuslateri, aynı zamanda şu ilginç satırları paylaştı:





"VURURDUM ESTETİĞE"

“Yaş 33 (ısrar üzerine tam yaşımı girdim yoksa gitti gidiyorum) Daha gıdım anca çenemi aşağı çekince bile bu kadar çıkıyor. 7 kiloyu vermeme borçluyum yoksa Allah’ını tanımam vururdum estetiğe.

"ERKEĞİN GÖZÜNDEN BAKMAYI BIRAK"

Bence bir kadının kendine bir erkeğin gözünden bakmayı bırakıp, ahtapotlar ve denizatlarından sonra doğayla en derin ilişki kuran bir canlı olduğunu anladığının bakışlarında saklanıyor olması hediyelerin en yücesidir.

"HAZIRIM"

Bu dünyaya erkekleri yenmek için değil de dünyanın muhteşem bir yer olduğunu anlatmakla görevli sonsuz gücüme sahip çıkıyorum. 8 Mart’ta da altını çizeceğim. Hazırım. Senin planın ne o gün?”