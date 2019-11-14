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Gonca Vuslateri sahnede fenalaştı

Oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile sahne üzerinde yaşadığı rahatsızlık konusunda açıklamada bulundu.

Haber Merkezi | 14.11.2019 - 09:33..
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Gonca Vuslateri sahnede fenalaştı

Bir süredir tiyatro sahnesinde de boy gösteren Gonca Vuslateri dün akşamki gösteride rahatsızlandı.

OYUNU BİTİREMEDİ

Tansiyonu düştüğü için sergilediği oyunu erken bitirmek zorunda kalan Gonca Vuslateri, Instagram hesabından yazdığı notla hem kendilerini izlemeye gelen seyirciden özür diledi hem de yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

İşte Gonca’nın geceye dair satırları:

"ŞİMDİ İYİYİM"

'Oyunumuzu yine büyük bir heyecanla oynarken; bir anda düşen tansiyonumdan dolayı mecburen oyunu bitirmek zorunda kaldık. Durumu anlayışla karşılayan ve alkışlamaya devam eden anlayışlı seyircilerimize, elimi sımsıkı tutup destek veren canım partnerim Fırat Tanış’a yürekten teşekkür ediyorum. Gerekli müdahaleler yapıldı, şimdi iyiyim arayan soran herkese çok teşekkür ederim'

Gonca Vuslateri sahnede fenalaştı

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