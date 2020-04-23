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Gonca Vuslateri'yi utandıran açıklama

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kedisi Tabu'nun iyileşmeye başladığının müjdesini verdi.

Haber Merkezi |
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Gonca Vuslateri'yi utandıran açıklama

Gonca Vuslateri, geçen gün yaptığı bir paylaşımla kedisinin rahatsızlandığını söylemişti.

Ünlü oyuncu dün de kedisinin son durumu hakkında bilgi vermişti. Onun bu paylaşımı sonrasında koronavirüs salgını üzerinden bazı yorumlar yapılmış ve hayvanlardan da bu hastalığın bulaştığı gibi bazı asılsız iddialar ortaya atılmıştı.

Oyuncu kulağına gelen bu iddialar sonrasında konuyla ilgili olarak sessizliğini bozdu ve tepkisini dile getirdi.

Vuslateri ayrıca müjdeli haberi de verdi:

"UTANIYORUM"

“Hızla iyileşiyor Tabu… İnsanlarin mücadelesini verdiği Covid ile bin yıldır kedilerde görülen Corona’yı da birbirine karıştıran bir kez olsun araştırma yapmamış kesim için bir aşı üretilemediği için. Şu açıklamayı yapmaktan utanıyorum. Yahu kedilerin rahatsızlığı ile insanların yaşadığının ne alakası var.

"BU HAYVAN BENİM AĞZIMDA UYUYOR"

Ağzımda uyuyor bu hayvan benim.. Hayvan sevmeyen birine de bahane oldu bu gündem. Biraz merak edin hayatta bir şeyleri. Hep mi gaddarlığı haklı çıkarma çabası.. Bir ton hayvan atıldı sokağa… Yazıktır, günahtır.. Ayıptır.. Bunlar bir yana.. Umursuyor muyum?

"TABU İYİLEŞİYOR"

Asla. Bir iki sevdiğim kişi panik olmuş Gonca’yı üzmesinler diye onların gönlü olsun diye yazıyorum. Yoksa beni ne saşırtabilir.. Tabu iyiye gidiyor.. Oh”

Gonca Vuslateri'yi utandıran açıklama

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