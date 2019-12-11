Google, Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı

Arama devi Google; her yılın aralık ayında, o yılın en çok aranan içeriklerinden oluşan 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınlıyor. 2019 yılı için de yeni bir liste yayınlayan şirket, Türkiye'de bu yıl içinde en çok aranan içerikleri de açıklamış oldu.

Genel, İsim, Yemek, Dizi ve Şarkı kategorilerinden oluşan yılın en çok arananlar listesine hep birlikte bir göz atalım.

GENEL

İstanbul Seçim Sonuçları 2019 Geleceğe Nefes YSK Deprem Sigara Fiyatları Dolar Kuru Askerlik Son Dakika EYT İstiklal Marşı 10 Kıta Notre Dame Katedrali

İSİMLER

Emine Bulut Ekrem İmamoğlu Neslican Tay Palu Ailesi Tarık Ünlüoğlu Kerimcan Durmaz Dilber Ay Ayşen Gruda Devran Çağlar Demet Akbağ

YEMEK

Revani Kestane Limonata Sütlaç Kapuska Barbunya Piyaz Cheescake Paçanga Böreği Alıç Sirkesi

DİZİLER

Mucize Doktor Zalim İstanbul Her Yerde Sen Game of Thrones Kuzey Yıldızı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Afili Aşk Kuzgun Bir Zamanlar Çukurova Yasak Elma

ŞARKI

Derdim Olsun - Reynmen Susamam – Şanışer Çok Sevdim Yalan Oldu – Fatih Bulut Ela - Reynmen Mekanın Sahibi – Norm Ender Aya – Murda & Ezhel Unuturum Elbet – Rafet El Roman & Derya Ruhumda Sızı - Ender Balkır Bir İhtimal Biliyorum - Gülşen Sana Doğru - Bora Duran

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