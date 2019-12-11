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Google, Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı

Google, 2019 yılında Türkiye'de en çok aranan içeriklerin listesini yayınladı.

Haber Merkezi | 11.12.2019 - 16:56..
  1. Haberler
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Arama devi Google; her yılın aralık ayında, o yılın en çok aranan içeriklerinden oluşan 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınlıyor. 2019 yılı için de yeni bir liste yayınlayan şirket, Türkiye'de bu yıl içinde en çok aranan içerikleri de açıklamış oldu.

Genel, İsim, Yemek, Dizi ve Şarkı kategorilerinden oluşan yılın en çok arananlar listesine hep birlikte bir göz atalım.

GENEL

seçim

  1. İstanbul Seçim Sonuçları 2019

  2. Geleceğe Nefes

  3. YSK

  4. Deprem

  5. Sigara Fiyatları

  6. Dolar Kuru

  7. Askerlik Son Dakika

  8. EYT

  9. İstiklal Marşı 10 Kıta

  10. Notre Dame Katedrali

 

İSİMLER

emine bulut

  1. Emine Bulut

  2. Ekrem İmamoğlu

  3. Neslican Tay

  4. Palu Ailesi

  5. Tarık Ünlüoğlu

  6. Kerimcan Durmaz

  7. Dilber Ay

  8. Ayşen Gruda

  9. Devran Çağlar

  10. Demet Akbağ

 

YEMEK

yemek

  1. Revani

  2. Kestane

  3. Limonata

  4. Sütlaç

  5. Kapuska

  6. Barbunya

  7. Piyaz

  8. Cheescake

  9. Paçanga Böreği

  10. Alıç Sirkesi

 

DİZİLER

mucize doktor

  1. Mucize Doktor

  2. Zalim İstanbul

  3. Her Yerde Sen

  4. Game of Thrones

  5. Kuzey Yıldızı

  6. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

  7. Afili Aşk

  8. Kuzgun

  9. Bir Zamanlar Çukurova

  10. Yasak Elma

 

ŞARKI

reynmen

  1. Derdim Olsun - Reynmen

  2. Susamam – Şanışer

  3. Çok Sevdim Yalan Oldu – Fatih Bulut

  4. Ela - Reynmen

  5. Mekanın Sahibi – Norm Ender

  6. Aya – Murda & Ezhel

  7. Unuturum Elbet – Rafet El Roman & Derya

  8. Ruhumda Sızı - Ender Balkır

  9. Bir İhtimal Biliyorum - Gülşen

  10. Sana Doğru - Bora Duran

 

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Google, Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı

Google, Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı

Google, Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı

Google, Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı

Google, Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladıGoogle, Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı

Google, Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı

Google, Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı

Google, Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı

Google, Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı

Google, Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladıGoogle, Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladıGoogle, Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladıGoogle, Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladıGoogle, Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladıGoogle, Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladıGoogle, Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladıGoogle, Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı

Google, Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı

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