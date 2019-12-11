Google, Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı

Arama devi Google; her yılın aralık ayında, o yılın en çok aranan içeriklerinden oluşan 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınlıyor. 2019 yılı için de yeni bir liste yayınlayan şirket, Türkiye'de bu yıl içinde en çok aranan içerikleri de açıklamış oldu.
Genel, İsim, Yemek, Dizi ve Şarkı kategorilerinden oluşan yılın en çok arananlar listesine hep birlikte bir göz atalım.
GENEL
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İstanbul Seçim Sonuçları 2019
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Geleceğe Nefes
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YSK
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Deprem
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Sigara Fiyatları
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Dolar Kuru
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Askerlik Son Dakika
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EYT
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İstiklal Marşı 10 Kıta
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Notre Dame Katedrali
İSİMLER
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Emine Bulut
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Ekrem İmamoğlu
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Neslican Tay
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Palu Ailesi
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Tarık Ünlüoğlu
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Kerimcan Durmaz
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Dilber Ay
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Ayşen Gruda
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Devran Çağlar
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Demet Akbağ
YEMEK
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Revani
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Kestane
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Limonata
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Sütlaç
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Kapuska
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Barbunya
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Piyaz
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Cheescake
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Paçanga Böreği
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Alıç Sirkesi
DİZİLER
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Mucize Doktor
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Zalim İstanbul
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Her Yerde Sen
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Game of Thrones
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Kuzey Yıldızı
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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Afili Aşk
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Kuzgun
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Bir Zamanlar Çukurova
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Yasak Elma
ŞARKI
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Derdim Olsun - Reynmen
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Susamam – Şanışer
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Çok Sevdim Yalan Oldu – Fatih Bulut
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Ela - Reynmen
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Mekanın Sahibi – Norm Ender
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Aya – Murda & Ezhel
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Unuturum Elbet – Rafet El Roman & Derya
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Ruhumda Sızı - Ender Balkır
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Bir İhtimal Biliyorum - Gülşen
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Sana Doğru - Bora Duran
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