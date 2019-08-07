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Google, arama sayfasındaki Görseller'in tasarımını değiştirdi

Google, arama sonuçlarında yer alan Görseller sekmesinde tasarım değişikliğine gitti.

Haber Merkezi | 07.08.2019 - 13:39..
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Son yıllarda Google'ın görsel arama bölümünü kullanan kullanıcı sayısında oldukça ciddi artışlar gözlemlendi ve Google da bu bölüme sık sık yeni özellikler ekledi. Yeni gelen güncelleme ile görsel alanda tıklanılan fotoğrafları bir yan panelde açan Google, bu paneli ekranın sağ tarafına yerleştirdi.

google

Yeni özellik ile birlikte Görsel aramalardaki herhangi bir resmin üzerine tıkladığınızda ekranın sağ tarafında siyah bir bölüm açılıyor ve incelemek istediğiniz görsel burada görünüyor. Bu görselin hemen altında ise tıkladığınız resim ile ilgili diğer bağlantılı görseller yer alıyor.

Sağdaki siyah panel açıldığında sayfayı aşağıya doğru kaydırsanız bile açtığınız görsel sabit kalıyor. Böylelikle kullanıcılar seçtikleri görselleri kolaylıkla diğer görsellerle karşılaştırabiliyor.

ALIŞVERİŞ ÜRÜNLERİNİ DE LİSTELİYOR

Google Görseller'in yeni tasarımı aynı zamanda arattığınız ürünün fiyatını, markasını ve incelemelerini de hemen sağdaki siyah bölümde listeliyor. Kullanıcılar böylece ürünün sitesine gitmeden ürün hakkında birçok bilgiyi edinebiliyor.

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