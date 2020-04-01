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Google, arama sonuçlarına 3 boyutlu hayvanlar ekledi

Google, arama sonuçlarına 3 boyutlu artırılmış gerçeklik hayvan videolarını yerleştirdi.

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Google, arama sonuçlarına 3 boyutlu hayvanlar ekledi

Gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen; ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı veya dolaylı fiziksel görünüm anlamına gelen artırılmış gerçeklik teknolojisi, son yıllarda özellikle büyük teknoloji şirketlerinin en çok üzerinde durduğu teknolojilerden biri oldu.

Bu şirketlerden biri olan Google, artırılmış gerçekliğe sahip 3 boyutlu hayvanları arama sonuçlarına ekledi. Google'ın yeni özelliği sayesinde kullanıcılar, arama yaptıkları bir hayvanın 3 boyutlu görüntüsüne ulaşabiliyor ve kamera sayesinde artırılmış gerçeklik deneyimi yaşayabiliyor.

goop

GOOGLE'IN YENİ ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR

Google'ın 3 boyutlu hayvan özelliğinden yararlanabilmeniz için öncelikle kullandığınız mobil tarayıcıdan Google'da hayvan ismiyle arama yapmanız gerekiyor. (En doğru sonuçlar için Chrome önerilir)

Örneğin 'kaplan' aramasını yaptığınızda karşınıza çıkan ekranı biraz aşağıya kaydırın ve '3D olarak göster' seçeneğine dokunun. (Bu seçenek yoksa, Google'ın o hayvana 3 boyutlu desteği yok demektir.)

kaplan

3 boyutlu hayvan modeli ilk olarak beyaz bir ekranda canlanacak. Hemen alt kısımda bulunan 'Alanınızda görün' seçeneğine dokunarak, söz konusu hayvanı kamera uygulamasında da görebilirsiniz.

3 boyutlu hayvan özelliğinden yararlanabilmeniz için yalnızca akıllı telefondan veya tabletten arama yapmanız gerekiyor. Bu özellik, bilgisayarlarda henüz çalışmıyor.

Instagram: @eshteknoloji


Google, arama sonuçlarına 3 boyutlu hayvanlar ekledi

Google, arama sonuçlarına 3 boyutlu hayvanlar ekledi

Google, arama sonuçlarına 3 boyutlu hayvanlar ekledi

Google, arama sonuçlarına 3 boyutlu hayvanlar ekledi

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