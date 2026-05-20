Google Arama'da yeni dönem: Yapay zeka interneti sizin yerinize takip edecek

Dünya çapında milyarlarca kullanıcısı olan teknoloji devi Google, dijital bilgiye erişim alışkanlıklarını yeniden tanımlayan devasa bir revizyona imza attı.

Geliştirilen yeni nesil sistemler, arama motorunu sadece bir sorgu aracı olmaktan çıkarıp sürekli aktif çalışan, özelleştirilmiş ve proaktif bir dijital asistana dönüştürüyor.

25 YILIN EN BÜYÜK ARAMA GÜNCELLEMESİ

Google'ın Gemini 3.5 Flash modeliyle desteklediği yeni arama özelliği, yalnızca metinleri değil; görselleri, dosyaları, videoları ve Chrome sekmelerini de girdi olarak kabul ediyor.

Kullanıcı yazdıkça dinamik olarak genişleyen ve niyet tahmin eden bu özellik, bugünden itibaren yapay zeka modunun açık olduğu tüm bölgelerde kullanıma sunuldu.

İNTERNETİ SİZİN YERİNİZE TARAYAN "BİLGİ AJANLARI"

Sisteme eklenen en dikkat çekici yeniliklerden biri olan bilgi ajanları, web'i sizin adınıza sürekli izleyecek.

Kullanıcılar ne aradıklarını bir kez tanımladıktan sonra; bu ajanlar haber sitelerini, finansal verileri, spor sonuçlarını ve sosyal medya gönderilerini arka planda tarayarak herhangi bir değişiklik olduğunda anlık bildirim gönderecek.

Bu özellik ilk etapta yaz aylarında Google AI Pro ve Ultra abonelerine açılacak.

Google, yeni Antigravity platformuyla arama motoruna ajan tabanlı kodlama yeteneği de kazandırdı.

Bu sistem sayesinde arama çubuğuna girilen tek bir komutla, fitness panoları veya düğün takip araçları gibi kullanıcıya özel interaktif mini uygulamalar saniyeler içinde oluşturulabilecek.

KİŞİSEL ZEKA KÜRESEL ÇAPTA ERİŞİME AÇILIYOR

Kullanıcıların arama sonuçlarını doğrudan Gmail ve Google Fotoğraflar verileriyle harmanlayarak yüksek düzeyde kişiselleştiren Kişisel Zeka (Personal Intelligence) özelliği, büyük bir genişleme yaşadı.

Sistem, herhangi bir abonelik gerektirmeksizin yaklaşık 200 ülkede ve 98 farklı dilde herkesin kullanımına sunuldu.