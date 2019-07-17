Google, Blog Compass uygulamasını kapatma kararı aldı

Eğer daha önce blog yazarlığı yaptıysanız, Google'ın sizler için geliştirdiği Blog Compass uygulamasını mutlaka duymuşsunuzdur. Blog ve internet siteleri için trend içeriklerin bulunmasını kolaylaştırmayı amaçlayan bu uygulamayı geliştiren Google, makale yayını yapan diğer internet sitelerinin de ilgisini çekeceğini düşünmüştü.





Ancak aylar geçmesine rağmen Blog Compass projesi, beklenen ilgiyi görmedi. Diğer internet sitelerinin yanı sıra blog yazarlarının da ilgisini çekmeyen uygulama, Google'ın yaptığı açıklamaya göre birkaç ay içerisinde tamamen kapatılacak.

Google'ın Blog Compass servisi şu anda uygulama marketlerinden indirilmeye açık olsa da kullanıcılar aşağıdaki mesajla karşılaşıyor:

''Birkaç ay içerisinde Blog Compass uygulamasını tamamen kapatmaya karar verdik. Eğer blogunuzu yönetmeye devam etmek isterseniz, Blogger'a veya Woedpress için site kit eklentimize göz atın.''



