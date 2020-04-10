Google, çalışanlarının Zoom kullanmasını yasakladı

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanma, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı.

Zoom, geçtiğimiz şubat ve mart ayında ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde yüz binlerce kez indirilmiş ve dünya çapında en çok indirilen iş uygulaması olmuştu.

Ancak uygulamada yer alan bazı gizlilik sorunları, kullanıcıların yoğun tepkilerine neden olmuştu.





GOOGLE, ÇALIŞANLARININ ZOOM KULLANMASINI YASAKLADI

Google, güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarının kullandığı kurumsal bilgisayarlarda Zoom'u yasakladı. Google sözcüsü Jose Castaneda, çalışanlara Zoom'daki güvenlik sorunlarını bildiren bir e-posta gönderdiklerini ve artık bu uygulamayı kullanmayacaklarını açıkladı.

Castaneda, Zoom'un yüklü olduğu bilgisayarların şirket hesaplarına da zarar verebileceğini vurguladı.





BİRÇOK ÜLKE VE KURUMDA DA YASAKLANMIŞTI

Tayvan hükümeti, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkenin devlet kurumlarında Zoom uygulamasının kullanımını yasaklayan bir bildiri yayınlamıştı.

Ayrıca New York'taki yetkililer, şehirdeki uzaktan eğitimler için Zoom uygulamasının kullanımına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.