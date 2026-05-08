Google Chrome, bilgisayarınıza sessizce 4GB yapay zeka dosyası yüklüyor

Google Chrome, kullanıcı profil dizinlerine Gemini Nano modeline ait 4 GB boyutundaki "weights.bin" dosyasını gizlice indiriyor.

"OptGuideOnDeviceModel" klasöründe saklanan bu dosya, kullanıcılar tarafından manuel olarak silinse dahi tarayıcı tarafından otomatik olarak tekrar yükleniyor.

Bu model, tarayıcının sunduğu yazma yardımı ve dolandırıcılık tespiti gibi yapay zeka tabanlı fonksiyonların cihaz üzerinde çalışmasını sağlıyor.

Herhangi bir onay mekanizması içermeyen bu süreç, tarayıcı ayarlarında devre dışı bırakılacak bir seçenek sunmadan doğrudan arka planda yürütülüyor.

ÇEVRESEL ZARARI FAZLA

İki milyardan fazla kullanıcıya yapılan bu zorunlu yüklemenin, atmosferde 60 bin tona kadar CO2 emisyonuna yol açabileceği de gelen bilgiler arasında.

Avrupa Birliği’nin ePrivacy Direktifi ve GDPR gibi düzenlemeleri, kullanıcı cihazlarına veri yazılması için açık rıza alınmasını zorunlu kılıyor.

Google'ın ise söz konusu uygulamasıyla bu düzenlemeleri ihlal ettiği belirtiliyor. Google cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.