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Google Chrome, şifresi çalınan kullanıcıları uyaracak

Google Chrome, çalınan şifreleri tespit ederek kullanıcıları haberdar edecek.

Haber Merkezi | 02.09.2019 - 12:39..
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Son zamanlarda kullanıcıların özel bilgilerini çalan, birçok veri ihlali meydana geldi. Google ise söz konusu veri ihlallerinden kullanıcıları koruyabilecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirket,, Password Leak Detection isminde yeni bir Chrome özelliği devreye sokarak, parolası çalınan kullanıcılara uyarı mesajı gönderecek.

Google, yeni özelliği sayesinde  veri ihlallerinin gerçekleştiği parola veri tabanlarını otomatik olarak tarayarak kullanıcıların aynı şifreleri kullanıp kullanmadığına bakacak. Eğer herhangi bir kullanıcının parolası veri tabanında bulunan çalınmış parolalar ile eşleşirse, Chrome kullanıcının karşısına aşağıdaki gibi bir açılır pencere çıkararak parolanın değiştirilmesini isteyecek.

chrome

Son yıllarda gizlilik ihlallerinden etkilenen milyonlarca kullanıcı olduğunu düşünürsek, Google Chrome'un bu yeni özelliği birçok kullanıcının güvende olmasını sağlayabilir.

Google'ın şu anda test aşamasında olan yeni özelliği, yalnızca kullanıcının Google hesabı açık olduğunda devreye girecek.

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