Google Chrome'a reklam engelleme özelliği geliyor

Google, Kuzey Amerika ve Avrupa’da, Chrome tarayıcısında rahatsız edici tanıtımları engelleyerek, kötü web reklamlarıyla mücadelesini hızlanmıştı. Google'ın ürün geliştiricileri yaptıkları açıklamada, Google Chrome'un yerleşik reklam engelleme özelliğinin 9 Temmuz'dan itibaren dünya genelinde kullanıma sunulacağını açıkladı.

KÖTÜ NİYETLİ REKLAMLAR ENGELLENİYOR

Google ürün geliştiricileri, pop-up reklamlar, sesli video oynatma ve büyük yapışkan reklamlar dahil olmak üzere 12 reklam türünü kullanıcılar için rahatsız edici olarak nitelendiriyor. Geçtiğimiz Kasım ayında Google, site yöneticileri 30 günü içinde düzeltici önlemler almazsa, kötü niyetli reklam içeriklerine sahip web sitelerindeki tüm reklamları engelleyeceğini söylemişti.

Chrome'un üst düzey ürün yöneticisi Ben Galbraith, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki testlerin, web deneyimlerine büyük gelişmeler getirdiğini söyledi: Google, bu deneyimleri artırmak için Chrome'a da reklam engelleme özelliğini yerleştirmenin çalışmalarını yapıyor. Şu anda, Chrome'da reklam engelleme özelliği olmamasına rağmen, birçok kullanıcı reklam engelleme eklentilerini kullanıyor.