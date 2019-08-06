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Google, cihazlarında geri dönüştürülmüş maddeler kullanacak

Google, çevre kirliliğini azaltmak için ürünlerinde geri dönüştürülmüş maddeleri kullanacağını duyurdu.

AA | 06.08.2019 - 10:57..
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Son yıllarda çevre kirliliğinin artması nedeniyle bazı firmalar, geri dönüştürülmüş madde kullanımına oldukça önem veriyor. Google, çevre kirliliğini en aza indirmek amacıyla üreteceği ürünlerde geri dönüştürülmüş maddeler kullanacağını açıkladı. 2022 yılı itibarıyla şirket tarafından üretilen tüm ürünler geri dönüştürülmüş maddeler içerecek.

Chromecast isimli ürününde geri dönüştürülmüş plastik kullanmaya başlayan şirket, Google Home'nin üretim sürecinde de plastik şişeleri kullanıyor.

Şirketin ürettiği ürünler arasında Pixel telefonlar, Pixelbook, Google Home, Google Nest, Chromecast ve telefon aksesuarları bulunuyor.

google

TESLİMATLAR KARBON NÖTR OLACAK

Google, üretim sürecinin yanı sıra çevreyi korumaya yönelik olarak ürün kargolama sürecini de "karbon nötr" hale getirecek ve bunun sağlanması için teslimat şirketleriyle ortak çalışacak. Bu şekilde, atmosfere net bir karbondioksit salınımı da olmayacak.

Çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek "karbon nötr" projesi kapsamında, 2020 yılında şirket tarafından yapılacak bütün gönderilerin "karbon nötr" olması hedefleniyor.

google

Şirket ayrıca, ABD'deki kullanıcılarının kullanmadıkları cihazları geri dönüştürerek bu ürünlerin çevreye zarar vermeden yeniden üretim sürecinde kullanılmasını sağlıyor.

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