Google Drive'ın iOS sürümüne yeni güvenlik önlemleri geldi

Google, iOS cihazlardaki Google Drive kullanıcılarının dosyalarını korumak için şifre veya biyometrik kimlik doğrulama kullanmasına olanak tanıyacak, yeni bir “Gizlilik Ekranı” özelliği kullanıma sundu.

Google'ın bulut depolama hizmeti olan Google Drive'ın iOS uygulamasına ek güvenlik önlemleri sunan yeni güncelleme ile birlikte dosyalarınız artık daha güvende olacak.

DOSYALAR KİLİTLENEBİLECEK

Gizlilik Ekranı, seçtiğiniz belirli dosyaları kilitlemek için Face ID, Touch ID veya parola kullanmanızı sağlayacak. Seçeceğiniz güvenlik önlemi, Drive uygulamasını her kapatıp açtığınızda yeniden etkinleştirilecek ve bu sayede parola koroması sürekli devrede olacak.

Üstelik Google Drive ile diğer uygulamalar arasında geçiş yaptığınızda da kilit yeniden devreye girecek.

Bir Google sözcüsü, ''Eğer evden çalışıyorsanız, cihazlarını ailenizle veya sevdiklerinizle daha sık paylaşabilirsiniz. Bu da dosyalarınızı daha fazla korumak isteyeceğiniz anlamına geliyor.'' ifadelerini kullandı.

Google Drive iOS uygulamasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.