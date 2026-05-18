Google duyurdu: Adobe Premiere Android telefonlara geliyor

Geçtiğimiz yıl yalnızca iPhone kullanıcıları için piyasaya sürülen Adobe Premiere, nihayet Android ekosistemine giriş yapıyor.

Google, Android 17 ile birlikte sunduğu içerik oluşturma araçlarını tanıtırken bu popüler uygulamanın çok yakında platforma ekleneceğini müjdeledi.

YOUTUBE SHORTS İÇİN ÖZEL ENTEGRASYON

Kullanıcılar, Adobe Premiere uygulaması sayesinde özel şablonlara ve efektlere erişerek YouTube Shorts videoları oluşturup doğrudan platformda yayınlayabilecekler.

Daha önce iOS tarafında "yapay zeka video düzenleyici" olarak öne çıkan ve 4,8 yıldız alan uygulama, içerik üreticilerine büyük avantajlar sağlayacak.

ÇIKIŞ TARİHİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Google'ın basınla paylaştığı ilk metinlerde uygulamanın bu yaz çıkacağı belirtilse de, şirket kamuoyuna yaptığı resmi açıklamada sadece "yakında" ifadesini kullandı.

Adobe Premiere Rush'ın kullanımdan kaldırılmasının ardından ana uygulamanın kısa süre içinde Android cihazlara gelecek olması, video düzenleme tarafındaki önemli bir boşluğu dolduracak.