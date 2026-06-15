Google Earth ücretsiz uçuş simülatörü: Pilot sizsiniz

Google, kullanıcıların dünyayı gökyüzünden keşfetmesini sağlayan ücretsiz bir uçuş simülatörünü duyurdu.

12 Haziran'da kullanıma sunulan araç, profesyonel pilotlardan çok sıradan kullanıcılara hitap ediyor.

Kullanıcılar, dünyanın farklı noktaları arasında uçarken üç boyutlu binaları ve yüksek çözünürlüklü görüntüleri havadan inceleyebiliyor.

Google Earth'te daha önce masaüstü sürümünde bulunan uçuş simülatörü özelliği, ilk kez internet tarayıcısı üzerinden erişilebilir hale geldi.

Komutlar mevcut

Simülatörü kullanmak isteyenler, Google Earth sitesine girerek "Explore Earth" seçeneğini açtıktan sonra "Tools" menüsündeki "Flight Simulator" aracını seçebiliyor.

Hızlanma, yavaşlama ve dönüş gibi komutlar ise Google'ın geliştirici sayfasında yer alan klavye kısayollarıyla kontrol ediliyor.

Gerçekçi bir uçuş deneyimi sunmayı amaçlayan simülatörde kullanıcılar hata yaptıklarında veya düştüklerinde herhangi bir ceza ya da uyarıyla karşılaşmıyor.

Simülasyon duraklıyor ve uçuş yeniden başlatılabiliyor.