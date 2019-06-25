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Google Haritalar'da 11 milyon sahte işletme bulunuyor

Google'ın en çok kullanılan uygulamalarından olan Haritalar'da, 11 milyon sahte işletme girişi olduğu bildirildi.

Haber Merkezi | 25.06.2019 - 16:10..
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Google Haritalar, her ay dünya genelinde bir milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Haritalar uygulaması sadece basit bir harita uygulaması değil, aynı zamanda yerel rehberlere, işletme sahibi ve işletme profillerine, çeşitli incelemeler ve yorumlara ev sahipliği yapan bir bilgi kaynağı olarak dikkat çekiyor. Uygulamayı kullanan milyonlarca insan ise bu bilgilere oldukça güveniyor.

Haritalar uygulamasında bu kadar fazla bilginin bulunması, bazı istenmeyen sonuçlar da doğurabiliyor.  Haritalar uygulamasına sahte işletme girişleri yaparak uygulamayı müşterileri dolandırmak için kullanan kötü niyetli kişiler, Google'ın en çok mücadele ettiği konuların başında geliyor.

google maps

11 MİLYON SAHTE İŞLETME

Yeni ortaya çıkan bir rapora göre, Google Haritalar uygulamasında 11 milyon sahte işletme girişi bulunuyor. Kötü niyetli kişilerin en çok sahte giriş yaptığı işletme dalları ise araba tamiri ve araç çekme hizmetleri. Yani dolandırıcılar, genellikle aceleye ihtiyaç duyan ve işletmenin güvenilirliklerini kontrol etmek için yeterli zamanları olmayan müşterileri hedef alıyor.

Google ise söz konusu durumun farkında olduğunu ve sahte profillerin önüne geçebilmek için yoğun çaba harcadıklarını açıkladı. Google'dan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılından bu yana 3 milyon sahte işletme hesabı silindi ve kötü niyetli 250 bin hesap kaldırıldı.

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Google, her ne kadar sahte işletmelerle baş etmeye çalışsa da sahte girişlerin sayısı her geçen gün artıyor. Eğer siz de Haritalar uygulamasını sıkça kullanıyorsanız, herhangi bir işletmeye ulaşmadan önce o işletmenin güvenilirliğini kontrol etmelisiniz.

Google, ayrıca sahtekarlıklara karşı açılan davalardan kazanacağı tazminatlarla, işletmeleri ve tüketicileri dolandırıcılık konusunda eğiten kuruluşlara bağış yapacağını açıkladı.

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