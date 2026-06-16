Google ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan iş birliği: Ücretsiz yapay zeka eğitimi başladı

Google ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'de yapay zeka kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı.

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında hayata geçirilen "Herkes İçin Yapay Zeka" platformu, öğrencilerden kamu çalışanlarına kadar geniş bir kitleye ücretsiz eğitimler sağlayacak.

EKONOMİYE 96 MİLYAR DOLARLIK KATKI BEKLENİYOR

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu'nun açıklamalarına göre, yapay zekanın 2035 yılına kadar Türkiye ekonomisine yıllık 96 milyar dolar seviyesinde devasa bir katkı sağlaması öngörülüyor.

Yapılan araştırmalar da vatandaşların yüzde 73'ünün Türkiye'nin küresel bir yapay zeka lideri olmasını stratejik bir öncelik olarak gördüğünü kanıtlıyor.

16 FARKLI BAŞLIKTA ÜCRETSİZ İÇERİKLER VAR

Platformda, Google'ın dünya çapındaki başarılı eğitim programlarının Türkiye'ye özel olarak uyarlanmış versiyonları 16 farklı başlık altında toplanıyor.

Toplamda 7 bin dakikayı aşan ve tamamen ücretsiz olan bu eğitim içeriklerinin hızla gelişen teknolojiye paralel olarak sürekli güncellenmesi planlanıyor.

EĞİTİMLER ÜÇ FARKLI HEDEF KİTLEYE ODAKLANIYOR

Girişim kapsamında toplumun farklı ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına üç katmanlı bir öğrenme yaklaşımı benimsenerek hedef kitleler ayrıştırıldı.

Toplumun genelini kapsayan "Yapay Zeka Öğrenenler", profesyonelleri hedefleyen "Yapay Zeka Uygulayıcıları" ve mühendislik uzmanlığı gerektiren "Yapay Zeka Yenilikçileri" kategorileriyle her seviyeden katılımcının desteklenmesi hedefleniyor.