Google, kullanıcı verilerinin otomatik olarak silinmesine izin verdi

Google hizmetlerini en uygun bir şekilde kullanabilmek için, konum ve arama geçmişi gibi kişisel verilerinizi şirketle paylaşmanız gerekebilir. Google ile paylaştığınız verileri şimdiye kadar silme imkanına sahip olsanız da bunu her defasında tek tek yapmanız bir hayli zahmetliydi.

Google’ın yaptığı açıklamaya göre kullanıcılar artık Google’ın daha iyi bir kullanım tecrübesi için sakladığı kişisel verilerin ne kadar süre saklanacağına karar verebilecek.

Google’ın yeni uygulaması sayesinde kullanıcılar, etkinlik verilerinin ne kadar süre saklanmasına karar vererek, bilgilerin 3 ay ile 18 ay arasında bir süre içinde otomatik olarak silinmesi için talimat verebilecekler.

Google Resmi blogunda yayınlanan bilgilendirme mesajında şöyle şu ifadelere yer verildi: “Google olarak ürünlerimizin herkese yardımcı olmasını amaçlıyoruz. Konum Geçmişi veya Web ve Uygulama Etkinliği ayarlarını açık konuma getirdiğinizde, bu veriler Google ürünlerinin sizin için daha kullanışlı olmasını sağlayabiliyor. Örneğin hoşunuza gidecek bir restoran önermek veya bir önceki aramada kaldığınız yerden devam etmek gibi… Verilerinizi özel ve güvenli şekilde tutmak için çalışırken, sizlerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda verilerinizi yönetmeniz ve silmeniz için daha kolay yöntemler sunmamız gerektiği sonucuna vardık.''

Google’ın açıklamasınının devamında kullanıcılarının verilerini her zaman kullanıcılar için en uygun olacak şekilde yönetilebilmesi gereğine işaret edildi ve “Bunun gerçekleşmesi için size en iyi kontrol imkanını sağlama konusunda son derece kararlıyız” ifadeleri kullanıldı.

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