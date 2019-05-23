Google, mobil arama sonuçlarının yeni tasarımını açıkladı

Google, çok yakında mobil arama sonuçları için yeni bir tasarım yayınlayacak. Mobil arama sonuçlarının görünümünü değiştirecek Google, site isimleri, logolar ve reklamlarda yeni bir görünüm kullanacak.

Google, ilk önce site başlığını ve alt tarafta site adresini gösterdiği tasarımdan vazgeçiyor. Şirket, kullanıcıların hangi web sitesini aradığını daha kolay bulmaları için arama sonuçlarında ilk önce site logosu ile birlikte site adresi gösterecek ve bunun hemen altında site başlığı görünecek.

REKLAM SONUÇLARI DA DEĞİŞİYOR

Eski tasarımda reklam kelimesi site başlığının altındaki web adresinin solunda yeşil renkte gösterilirken, yeni tasarımda site başlığının üzerinde daha belirgin bir şekilde gösterilecek.

GOOGLE'IN YAYINLADIĞI TAM AÇIKLAMA METNİ:

''Google Aramalar ile hedefimiz her zaman insanların aradıkları bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olmaktı. Yıllar geçtikçe, web üzerinde mevcut olan bilgilerin miktarı ve formatı, görüntü ve videoların çoğalmasından artırılmış gerçeklikle görüntüleyebileceğiniz 3 boyulu nesnelerin varlığına kadar önemli ölçüde değişti.

Arama sonuçları sayfası da bu yeni bilgi türlerini keşfetmenize ve sizin için en yararlı olanı hızlı bir şekilde belirlemenize yardımcı olmak için değişmiştir. Arama'yı iyileştirme, modern ve faydalı bir deneyim sağlama çabalarımıza devam ettikçe, bugün web'de mevcut olan bilgiler konusunda size daha iyi rehberlik etmek için mobil arama sonuçları sayfasını görsel olarak yeniledik.

Bu yeni tasarımla, bir web sitesinin logusu daha önde ve merkezde olabilir; bu, bilgilerin nereden geldiğini ve hangi sayfalarda ne aradığınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

Her aradığınız sonucu daha rahat bulabilmek için web sitesinin adı ve simgesi sonuç başlığının hemen üstünde görünür; böylece sonuç sayfasını daha kolay tarayabilir ve daha sonra neyi keşfedeceğinize karar verebilirsiniz. Site sahipleri burada organik listelerde tercih ettikleri simgeyi nasıl seçecekleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirler .

Bir ürün veya hizmeti aradığınızda ve gösterilecek yararlı bir reklamımız olduğunda, web adresinin yanında site başlığının üstünde kalın bir reklam etiketi görürsünüz; böylece reklam bilgilerinin nereden geldiğini hızlı bir şekilde belirleyebilirsiniz.

Yeni içerik formatları ve kullanışlı eylemler sunmaya devam ettikçe - sinema bileti satın almadan podcast'leri oynatmaya kadar - bu yeni tasarım, size web sayfasının daha iyi sonuçlarını verirken, arama sonuçlarına daha fazla eylem düğmesi ve yararlı önizlemeler eklememize de olanak tanıyor.

Bu yeni tasarım ilk önce cep telefonuna gelecek ve önümüzdeki birkaç gün içinde yayınlanacak. Google'ın aradığınızı bulmanıza yardımcı olabileceği daha yeni yöntemler için bizi takip etmeye devam edin.''

Google

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