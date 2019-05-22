Google Pixel 3a sahipleri telefonlarının kapandığından şikayetçi

Google, her yıl düzenlediği geliştirici konferansı Google I/O etkinliğinde bu yıl, yeni Pixel serisi telelefonlarının Pixel 3a ve Pixel 3a Xl modellerini tanıtmıştı. Son birkaç haftada kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre Google Pixel 3a modelleri, kendiliğinden kapanıyor.

Dünya genelinde kaç kişinin aynı sorundan etkilendiği bilinmese de internet ortamında sık sık paylaşımda bulunan birçok Pixel 3a kullanıcısı, durumdan oldukça şikayetçi.

Wi-Fi BAĞLANTISINDA DA PROBLEMLER OLABİLİR

Kullanıcıların paylaştığı raporlara göre Google Pixel 3a telefonları kapandıktan sonra güç tuşuna 30 saniye basıldıktan sonra tekrar açılabiliyor. Başka bir kullanıcı ise sorununu şöyle açıkladı: ''Ne zaman iş yerimdeki Wi-Fi ağına bağlansam 10 dakika sonra telefonumun yeniden başlatılması gerektiği uyarısı geliyor ve güç tuşuna 30 saniye bastığımda telefonum yeniden başlatılmış oluyor. Telefonumu her Wi-Fi ağına bağladığında aynı sorun meydana geliyor, ancak telefon herhangi bir ağa bağlı değilse sorun oluşmuyor.''

SORUN UYGULAMA KAYNAKLI DEĞİL

Bir başka kapanma sorunu yaşayan kullanıcı, söz konusu kapanma sorununun telefona yüklenmiş bir üçüncü taraf uygulamasından kaynaklandığından şüphelense de telefonu güvenli modda başlattığında bile aynı kapanmaların devam ettiğini belirtti.

Google, kullanıcıların yaşadığı kapanma sorunları hakkında henüz açıklama yapmadı. Yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

GOOGLE PIXEL 3a ÖZELLİKLERİ

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel 3 telefonundan tasarım olarak pek bir farkı bulunmayan Google Pixel 3a, 5.6 inç büyüklüğünde ve 2220 x 1080 piksel çözünürlüğünde FULL HD+ bir ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Qualcomm Snapdragon 670 işlemicisinden gücünü alan telefonda, 4 GB RAMve 64 GB depolama alanı bulunuyor.

Yapay zeka destekli 12 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera ile gelen Pixel 3a, Pixel 3 ailesi ile karşımıza çıkan gece modu özelliğini de destekliyor. Android 9 Pie işletim sistemine sahip telefonda aynı zamanda 3000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Telefonun arka kısmında ise bir de parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Google Pixel 3a'nın satış fiyatı ise 399 dolar olarak açıklandı.

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