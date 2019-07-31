Google Pixel 4 dokunmadan kontrol edilebilecek

Apple'ın, 2017 yılında iPhone X ile birlikte Face ID teknolojisini hayata geçirmesinin ardından birçok akıllı telefon üreticisi de kendi yüz tanıma sistemlerini kullanıcılara sundu. Ancak Google, piyasaya süreceği Pixel 4 telefonlarında sadece yüz tanıma teknolojisini değil, aynı zamanda hareket tabanlı kontroller sayesinde telefonu dokunmadan kullanabilmenizi sağlayacak yeni bir özellik sunacak.

GOOGLE TWITTER'DAN DUYURDU

Google, Twitter'dan paylaştığı yukarıdaki görselde müzik uygulamasındaki şarkılar arasında el hareketiyle nasıl geçiş yapıldığını gösterdi. Bu teknoloji, özellikle elleriniz kirliyse veya telefona dokunmak istemediğiniz durumlarda oldukça yararlı olabilir.

Google'ın bu yeni teknolojisi, şirketin radar tabanlı hareket kontrolleri üzerine yaptığı araştırma projesi olan Soli’ye dayanıyor. Ancak Google, Project Soli teknolojisini şimdiye kadar hiçbir akıllı telefon veya cihazda kullanmamıştı. Bu nedenle Pixel 4, bu teknolojiyi kullanan ilk cihaz olacak.

Project Soli ve diğer sensörler:

Şimdiye kadar tanıtılan birçok akıllı telefonun aylar önce özellikleri sızdırılmasına rağmen, Google Pixel 4 serisi telefonlar hakkında kesinleşmiş fazla bir bilgi bulunmuyor.



Telefonlar hakkında yeni detaylar ortaya çıktığında sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.

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