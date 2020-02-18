Google Play'deki bazı uygulamalar Facebook hesabınıza giriyor

Şimdiye kadar birçok zararlı uygulamanın bulunup kaldırıldığı Andoid uygulama ve oyun mağazası Google Play Store, kötü niyetli kişilerin en çok kullandığı platformların başında geliyor.

Toplamda 470 bin defa indirilen 9 farklı uygulamanın, telefonlardaki Facebook ve Google hesaplarına izinsiz giriş yaptığı ortaya çıktı.

Bu programların birçoğu, Speed ​​Clean ve Super Clean gibi isimlerle telefonların performansını artırdığını vadetse de aslında kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçiriyorlar.

ARKA PLANDA GİZLİ SUNUCULARA BAĞLANIYORLAR

Söz konusu uygulamalar akıllı telefonlara yüklendiğinde, gizlice kötü niyetli sunuculara bağlanıyor ve 3 bin farklı zararlı yazılımı telefonlara yükleyebiliyor. Ayrıca reklam sahtekarlığı yapmak için kullanıcıların Facebook ve Google hesaplarına da bağlanan zararlı uygulamalar, kullanıcıların verilerini ele geçiriyor.

İşte kötü niyetli yazılım tespit edilen 9 zararlı android uygulaması:

Shoot Clean-Junk Cleaner,Phone Booster,CPU Cooler

Super Clean Lite- Booster, Clean&CPU Cooler



Super Clean-Phone Booster,Junk Cleaner&CPU Cooler



Quick Games-H5 Game Center



Rocket Cleaner



Rocket Cleaner Lite



Speed Clean-Phone Booster,Junk Cleaner&App Manager



LinkWorldVPN



H5 gamebox



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