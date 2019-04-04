Google Plus resmen kapatıldı

Dünya devi Google, aylar önce duyurduğu gibi 3 Nisan'da Google Plus platformunu kapattı. Profil hesabına girmeye çalışan kullanıcıların karşısına uyarı mesajı çıkarken, mesajda 'Google Plus markalar ve son kullanıcılar için artık aktif değil.' uyarısı yer aldı.

Uzun süre beta süresince test edilen ve 2011 yılında yayın hayatına başlayan Google Plus, ilk yıllarında sıklıkla Facebook gibi sosyal medya platformlarına rakip olarak gösterildi ancak Facebook, Twitter, Instagram veya Pinterest gibi popüler olmayı bir türlü başaramadı.

GOOGLE ÖNCEDEN AÇIKLAMIŞTI

Son aylarında güvenlik açıkları nedeniyle kullanıcılarını mağdur etme riski ortaya çıkan Google Plus'la daha fazla yola devam etmek istemeyen Google ise ilk olarak Ağustos 2019 tarihinde Google Plus'ın kapatılacağını açıklamıştı. Ancak Google Plus'ta ortaya çıkan bazı güvenlik risklerinin kontrol altına alınamayacağından endişe eden şirket, bu tarihi öne çekerek 2 Nisan 2019 tarihinde Google Plus'ın tamamen kapatılacağını açıklamıştı.

Google, daha önce kullanıcılarını uyardığı gibi Google Plus hesaplarına ait verileri de silmeye başladı. Ancak tüm kullanıcıların verileri aynı anda silinmediğinden dolayı bir süre daha kullanıcıların bir kısmı verilerine kısa bir süreliğine de olsa ulaşmayı sürdürecek.