taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4937
Euro
6.1522
Altın
1486.98
Borsa
99681.41
Gram Altın
262.863

Google, seyahat uygulamasını kapatma kararı aldı

Google, kullanıcılar tarafından ilgi görmeyen seyahat uygulaması Google Trips'i sonlandırdı.

DHA | 07.08.2019 - 10:37..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Android ve iOS işletim sistemleri için Google tarafından 2016 yılında yayınlanan bir gezi planlayıcısı uygulaması olan Google Trips, Google'ın başarısız uygulamaları arasına adını yazdırdı. Google Plus'ın başarılı olamaması nedeniyle uygulamayı kapatan Google, şimdi de seyahat uygulamasının fişini çekti.

Dün kapatılan uygulamanın bu duruma gelmesindeki en önemli etken ise Google'ın kendisi. Google, haritalar ve arama motoru üzerinden benzer hizmetleri kullanıcılara sunuyor ve bu da kullanıcıların Google Trips gibi uygulamalara ilgi göstermesini engelliyor.

Google, seyahat uygulamasını kapatma kararı aldı

Geliştirildiği ilk günlerde sadece bir harita servisi olarak düşünülen Google Haritalar uygulaması,  kullanıcıların aradıkları bir mekan veya çevresi hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabileceği bir platforma dönüştü. Şirket, bu nedenle her geçen gün popülerliğini kaybeden Google Trips uygulamasını sonlandırma kararı aldı.

GOOGLE'IN BAZI UYGULAMALARI BEKLENEN İLGİYİ GÖRMÜYOR

Google, her ne kadar kullanıcılara sunduğu servislerle oldukça başarılı olsa da bazı uygulamaları beklenilen ilgiyi görmüyor. Örneğin şirketin büyük umutlarla hayata geçirdiği sosyal medya platformu Google Plus, beklenen ilgiyi görmediği için kapatılmıştı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı

Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı

131
Türkiye genelindeki şoförlere iyi ahlak genelgesi

Türkiye genelindeki şoförlere iyi ahlak genelgesi

77
ABD'den YPG'ye silah yardımına devam

ABD'den YPG'ye silah yardımına devam

177
Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

106
Uyuşturucuya savaş açan muhtarın evlat acısı

Uyuşturucuya savaş açan muhtarın evlat acısı

176
İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

200
Fransa'da polis şiddetten vazgeçmedi

Fransa'da polis şiddetten vazgeçmedi

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir