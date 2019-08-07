Google, seyahat uygulamasını kapatma kararı aldı

Android ve iOS işletim sistemleri için Google tarafından 2016 yılında yayınlanan bir gezi planlayıcısı uygulaması olan Google Trips, Google'ın başarısız uygulamaları arasına adını yazdırdı. Google Plus'ın başarılı olamaması nedeniyle uygulamayı kapatan Google, şimdi de seyahat uygulamasının fişini çekti.

Dün kapatılan uygulamanın bu duruma gelmesindeki en önemli etken ise Google'ın kendisi. Google, haritalar ve arama motoru üzerinden benzer hizmetleri kullanıcılara sunuyor ve bu da kullanıcıların Google Trips gibi uygulamalara ilgi göstermesini engelliyor.

Geliştirildiği ilk günlerde sadece bir harita servisi olarak düşünülen Google Haritalar uygulaması, kullanıcıların aradıkları bir mekan veya çevresi hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabileceği bir platforma dönüştü. Şirket, bu nedenle her geçen gün popülerliğini kaybeden Google Trips uygulamasını sonlandırma kararı aldı.

GOOGLE'IN BAZI UYGULAMALARI BEKLENEN İLGİYİ GÖRMÜYOR

Google, her ne kadar kullanıcılara sunduğu servislerle oldukça başarılı olsa da bazı uygulamaları beklenilen ilgiyi görmüyor. Örneğin şirketin büyük umutlarla hayata geçirdiği sosyal medya platformu Google Plus, beklenen ilgiyi görmediği için kapatılmıştı.

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