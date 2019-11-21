Google, siyasi reklamlara kısıtlama getirecek

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, artık Twitter'ın siyasi içerikli reklam almayacağını ve söz konusu uygulamanın kasım ayından itibaren geçerli olacağını açıklamıştı.

Montana Valisi Steve Bullock ise; Twitter CEO'su Dorsey'in söz konusu açıklamasını alıntılayarak, "Güzel, şimdi sıra sende Facebook." yazarak sosyal medya devine mesaj göndermişti.

GOOGLE'DAN SİYASİ REKLAMLARA KISITLAMA

Google yaptığı açıklamada, bundan sonra siyasi reklamların kitle hedeflemesinde, eskisi kadar esnek seçenekler yer almayacağını belirtti.

Arama devi; ocak ayından itibaren siyasi reklam verenlerin, sadece cinsiyet ve yaş gibi genel kategorilere göre hedeflenmiş reklamları göndermesine izin verecek. Kullanıcıların yaşadığı bölgelere özel reklam verilemeyecek.

Yeni değişiklikler, ilk olarak Birleşik Krallık'ta düzenlenecek genel seçimlerde uygulamaya alınacak ve ardından ocak ayından itibaren dünya genelinde geçerli olacak.

HEDEFLENMİŞ REKLAMLAR NEDİR?

Kullanıcıların internet üzerindeki davranışlarını takip ederek, onların ilgi alanlarına ve hassas bilgilerine göre reklam verme sistemine, hedeflenmiş reklamcılık deniyor.

Herkese aynı reklamın gönderilmesinden ziyade, belli kişilere ilgili reklamların gönderilmesini ifade eden bu reklamcılık, siyasilerin de ilgisini çekmişti.

Bu kapsamda seçmenlere yaşadıkları yer, internetteki aramaları, meraklı oldukları konular ve siyasi eğilimleri gibi belli başlı konular dikkate alınarak reklam gönderilmeye başlanmıştı.

Amerika'da 2016 seçimlerinde yaşanan Cambridge Analytica skandalında, yaklaşık 87 milyon Amerikalının Facebook'taki verilerinin çalınması ve sahte reklamlarla Amerikan seçmeninin manipüle edilmesi sonrası, sosyal medyanın seçimler üzerindeki etkisi çok önemli bir konu haline geldi.

ABD'de gelecek yıl yapılacak seçimler yaklaşırken, birçok yetkili ise Facebook, Twitter ve Google gibi sosyal platformlarda çeşitli önlemler almak için harekete geçiyor.

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