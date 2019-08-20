Google Stadia'ya gelecek yeni oyunlar belli oldu

Google'ın geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıttığı Google Stadia, oyun bilgisayarlarının ve konsollarının tahtını sallamaya geliyor. Herhangi bir oyun bilgisayarına veya oyun konsoluna ihtiyacınız olmadan ve oyunları indirmenize gerek kalmadan birçok oyunu oynayabileceğiniz bulut tabanlı oyun hizmeti Stadia'yı anlattığımız videomuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Google Stadia her ne kadar aylık abonelik sistemiyle kullanıcılara sunulsa da oyunseverler, oynamak istediği oyunları yine satın almak zorunda kalacak. Ancak şirket, oyunculara sunacağı çeşitli kampanyalarla oyunseverleri kendine çekmeye çalışacak.

HER AY BİR OYUN ÜCRETSİZ OLACAK

Stadia ürün direktörü Andrey Doronichev, Stadia Pro abonesi olan oyun severlere her ay bir oyunu ücretsiz vereceklerini açıkladı. Ücretsiz sunulacak ilk oyun ise 17 Eylül 2019'da piyasaya çıkacak Destiny 2 olacak.

PLATFORMA GELECEK YENİ OYUNLAR BELLİ OLDU

Google, gerçekleştirdiği Stadia Connect etkinliğinde platforma yeni gelecek oyunları açıkladı. İşte Google Stadia'ya gelecek yeni oyunlar:

Cyberpunk 2077

Kine

Orcs Must Die 3

Windjammers 2

Destroy All Humans!

Superhot

Attack on Titan 2: Final Battle

Daha önce Stadia'ya geleceği duyurulan oyunlar:

Destiny 2

Darksiders Genesis

Mortal Kombat 11

Farming Simulator 19 Platinum Edition

Samurai Shodown

GRID

Baldur's Gate 3

Assassin's Creed Odyssey

Dragonball Xenoverse 2

Final Fantasy XV

Doom Eternal

Doom (2016)

The Elder Scrolls Online

Borderlands 3

Watch Dogs: Legion

Football Manager

Get Packed (Exclusive to Stadia)

Gylt (Exclusive to Stadia)

Just Dance

Metro Exodus

NBA 2K

Power Rangers: Battle for the Grid

Rage 2

Thumper

Tomb Raider Definitive Edition

Shadow of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy's The Division 2

Trials Rising

The Crew 2

Wolfenstein: Youngblood

Playstation ve XBOX gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak oyun dünyasını ele geçirmek isteyen Google Stadia, bakalım hedeflediği başarıya ulaşabilecek mi? Google Stadia'nın ülkemize ne zaman geleceği ve ülkemizdeki abonelik fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

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