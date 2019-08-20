Google Stadia'ya gelecek yeni oyunlar belli oldu

Google'ın geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıttığı Google Stadia, oyun bilgisayarlarının ve konsollarının tahtını sallamaya geliyor. Herhangi bir oyun bilgisayarına veya oyun konsoluna ihtiyacınız olmadan ve oyunları indirmenize gerek kalmadan birçok oyunu oynayabileceğiniz bulut tabanlı oyun hizmeti Stadia'yı anlattığımız videomuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Google Stadia her ne kadar aylık abonelik sistemiyle kullanıcılara sunulsa da oyunseverler, oynamak istediği oyunları yine satın almak zorunda kalacak. Ancak şirket, oyunculara sunacağı çeşitli kampanyalarla oyunseverleri kendine çekmeye çalışacak.
HER AY BİR OYUN ÜCRETSİZ OLACAK
Stadia ürün direktörü Andrey Doronichev, Stadia Pro abonesi olan oyun severlere her ay bir oyunu ücretsiz vereceklerini açıkladı. Ücretsiz sunulacak ilk oyun ise 17 Eylül 2019'da piyasaya çıkacak Destiny 2 olacak.
PLATFORMA GELECEK YENİ OYUNLAR BELLİ OLDU
Google, gerçekleştirdiği Stadia Connect etkinliğinde platforma yeni gelecek oyunları açıkladı. İşte Google Stadia'ya gelecek yeni oyunlar:
- Cyberpunk 2077
- Kine
- Orcs Must Die 3
- Windjammers 2
- Destroy All Humans!
- Superhot
- Attack on Titan 2: Final Battle
Daha önce Stadia'ya geleceği duyurulan oyunlar:
- Destiny 2
- Darksiders Genesis
- Mortal Kombat 11
- Farming Simulator 19 Platinum Edition
- Samurai Shodown
- GRID
- Baldur's Gate 3
- Assassin's Creed Odyssey
- Dragonball Xenoverse 2
- Final Fantasy XV
- Doom Eternal
- Doom (2016)
- The Elder Scrolls Online
- Borderlands 3
- Watch Dogs: Legion
- Football Manager
- Get Packed (Exclusive to Stadia)
- Gylt (Exclusive to Stadia)
- Just Dance
- Metro Exodus
- NBA 2K
- Power Rangers: Battle for the Grid
- Rage 2
- Thumper
- Tomb Raider Definitive Edition
- Shadow of the Tomb Raider
- Rise of the Tomb Raider
- Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
- Tom Clancy's The Division 2
- Trials Rising
- The Crew 2
- Wolfenstein: Youngblood
Playstation ve XBOX gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak oyun dünyasını ele geçirmek isteyen Google Stadia, bakalım hedeflediği başarıya ulaşabilecek mi? Google Stadia'nın ülkemize ne zaman geleceği ve ülkemizdeki abonelik fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.
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