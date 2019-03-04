Google Suudi kadınların isteğini geri çevirdi

Google'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Suudi erkeklerin, kadın akrabalarına ülkeden ayrılma veya ayrılmama konusunda sınırlama getirebilmesine imkan tanıyan telefon uygulamasının 'hüküm ve koşullara uygun olduğu' savunuldu.

Bu kararla birlikte, dünya çapında tepki çeken Absher uygulaması Google Play üzerinden indirilmeye devam edilip erişime açık tutulacak.

Demokrat Parti Oregon Senatörü Wyden, Google CEO'su Sundar Pichai ve Apple CEO'su Tim Cook'a gönderdiği mektupta, uygulamanın telefonlardan indirilmesini önlemelerini talep etmişti.

E-DEVLET SİTESİNE BENZER HİZMET SUNUYOR

Google Play ve Apple Store'dan indirilerek kullanılabilen ‘Absher' adındaki uygulama, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı genel servisleri ve e- devlet sitesindekine benzer hizmetleri kapsıyor.

​Suudi Arabistan vatandaşları bu portal aracılığıyla pasaport başvurusu, doğum sertifikası ve araç kaydı yaptırabiliyor. Ancak insan hakları savunucularına göre bu uygulama, Suudi Arabistan'daki kadınların erkeklerin izninde ve kontrolünde seyahat etmelerine de olanak sağlıyor.

Cbs.com haber sitesinin aktardığına göre, ‘Absher' uygulaması aracılığıyla erkekler, kadın akrabalarına ülkeden ayrılma veya ayrılmama konusunda sınırlama getirebiliyor. Ayrıca erkekler, kadınların seyahat tarihlerini ve yerlerini sınırlayabiliyor.