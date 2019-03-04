taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.37225
Euro
6.11065
Altın
1293.825
Borsa
103763.92
Gram Altın
223.63

Google Suudi kadınların isteğini geri çevirdi

Google, dünya çapında tepki çeken ve Suudi Arabistan'da erkeklerin kadınların yaşamlarını kontrol etmelerine izin veren 'Absher' isimli telefon uygulamasını kaldırma taleplerine olumsuz yanıt verdi.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 06:28..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Google'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Suudi erkeklerin, kadın akrabalarına ülkeden ayrılma veya ayrılmama konusunda sınırlama getirebilmesine imkan tanıyan telefon uygulamasının 'hüküm ve koşullara uygun olduğu' savunuldu.

Bu kararla birlikte, dünya çapında tepki çeken Absher uygulaması Google Play üzerinden indirilmeye devam edilip erişime açık tutulacak.
Demokrat Parti Oregon Senatörü Wyden, Google CEO'su Sundar Pichai ve Apple CEO'su Tim Cook'a gönderdiği mektupta, uygulamanın telefonlardan indirilmesini önlemelerini talep etmişti.

E-DEVLET SİTESİNE BENZER HİZMET SUNUYOR

Google Play ve Apple Store'dan indirilerek kullanılabilen ‘Absher' adındaki uygulama, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı genel servisleri ve e- devlet sitesindekine benzer hizmetleri kapsıyor.

​Suudi Arabistan vatandaşları bu portal aracılığıyla pasaport başvurusu, doğum sertifikası ve araç kaydı yaptırabiliyor. Ancak insan hakları savunucularına göre bu uygulama, Suudi Arabistan'daki kadınların erkeklerin izninde ve kontrolünde seyahat etmelerine de olanak sağlıyor.

Cbs.com haber sitesinin aktardığına göre, ‘Absher' uygulaması aracılığıyla erkekler, kadın akrabalarına ülkeden ayrılma veya ayrılmama konusunda sınırlama getirebiliyor. Ayrıca erkekler, kadınların seyahat tarihlerini ve yerlerini sınırlayabiliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici Araştırma'nın son anketi

Gezici Araştırma'nın son anketi

146
Emeklilik için prim ödeyenler paralarını geri alabilecek

Emeklilik için prim ödeyenler paralarını geri alabilecek

31
Özgür Özel'in istemediği aday kesinleşti

Özgür Özel'in istemediği aday kesinleşti

39
Bolton'a beklemediği yerden soru geldi

Bolton'a beklemediği yerden soru geldi

30
Fenerbahçe'den tartışmalı penaltı yorumu: Karar doğru

Fenerbahçe'den tartışmalı penaltı yorumu: Karar doğru

42
Kılıçdaroğlu İzmir mitinglerini iptal etti

Kılıçdaroğlu İzmir mitinglerini iptal etti

50
Amedspor'dan açıklama: Elinde jilet yoktu

Amedspor'dan açıklama: Elinde jilet yoktu

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir