Google, tablet üretimini sona erdirme kararı aldı

Google, yıllardır internet hizmetleri ile milyonlarca kullanıcıya ulaşmasına rağmen donanım tarafında da oldukça iyi işler yapıyor. Özellikle piyasaya sürdüğü Pixel serisi akıllı telefonlarıyla beğenileri toplayan şirket, aynı zamanda akıllı hoparlör ve tablet gibi cihazların geliştirilmesinde de rol alıyor.

Ancak daha önce de birçok defa vurguladığımız gibi akıllı telefonların günümüzde oldukça gelişmesi ve popüler olması, tablet piyasasının her geçen gün kan kaybetmesine neden oluyor.

GOOGLE TABLET ÜRETİMİNİ DURDURDU

Arama devi Google, yeni yaptığımı bir açıklamada tablet üretimini sona erderdiğini duyurdu. Google'ın bu kararı almasındaki en önemli sebeplerin başında tablet pazarındaki satış ve kullanım oranlarının düşük olması geliyor.

Google, son olarak geçen yıl kendi geliştirdiği işletim sistemi olan Chrome OS'u kullanan Pixel Slate'i kullanıcılara sunmuştu. Sonrasında tablet ve dizüstü bilgisayar bölümlerinde küçülmeye giden şirket, bu kez tablet üretimini tamamen sonlandırmış oldu.

Akıllı telefon pazarının bu şekilde büyümesi, önümüzdeki günlerde diğer tablet üreticilerinin de Google gibi karar almasına neden olabilir. Ancak yine de piyasada bulunan birçok tablet oldukça iyi satışlar gerçekleştiriyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.