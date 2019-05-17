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Google Translatotron: Sesleri yabancı dile çeviriyor

Yeni çeviri hizmeti, ses karakteristiğini koruyarak, aynı ses tonuyla farklı dillere çeviriyi mümkün kılıyor.

AA | 17.05.2019 - 15:53..
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Google'dan yapılan açıklamaya göre; yapay zeka desteğiyle çalışacak Translatotron isimli çeviri hizmeti, kullanıcıların seslerini farklı dillere çevirecek ve sesten sese çeviri yapan ilk çeviri uygulaması olacak.

TRANSLATE'İ FARKLI BİR BOYUTA TAŞIYOR

Kullanıcının ses karakteristiğini koruyarak, aynı ses tonuyla farklı dillere çeviriyi mümkün kılacak servis, şirketin dünyada yaygın olarak kullanılan çeviri platformu Google Translate'i farklı bir boyuta taşıyacak.

Google Translatotron: Sesleri yabancı dile çeviriyor

Farklı dilleri konuşan insanların iletişim kurmasını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen Translatotron'un çeviri kalitesi, belli ölçme yöntemleriyle ölçüldü.

NİTELİKLİ VE HIZLI ÇEVİRİ

Sonuçlara göre Translatotron, sesten sese birçok dilde nitelikli ve hızlı çeviri yapabiliyor.

Translatotron platformunun ne zaman hizmete sunulacağına dair bir bilgi paylaşılmazken, çalışmanın konuşmadan konuşmaya çeviri sistemleri üzerine gelecekteki araştırmalar için başlangıç noktası olması bekleniyor.

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