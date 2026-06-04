Google yapay zekaya 80 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor

Teknoloji devi Google'ın çatı şirketi Alphabet, yapay zekaya yapacağı dev yatırım hakkında ilk bilgileri paylaştı.

Şirket, altyapısını genişletmek amacıyla hisse satışı üzerinden 80 milyar dolarlık devasa bir yatırım fonu oluşturacak.

HİSSE SATIŞIYLA BÜYÜK FON SAĞLANACAK

Alphabet, bu tarihi yatırım bütçesini oluşturmak için ağırlıklı olarak kendi hisselerinin satışını gerçekleştirecek.

Finansman süreci; 30 milyar dolarlık halka arz, 40 milyar dolarlık uzun vadeli hisse satış programı ve Berkshire Hathaway'den gelecek 10 milyar dolarlık özel yatırımla tamamlanacak.

Şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 oranında artarak 110 milyar dolara ulaştı.

Google, aynı dönem içerisinde tüm hizmetlerinde toplam 350 milyon ücretli aboneye ulaşarak önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı.

Alphabet yetkilileri, 2026 yılındaki genel sermaye harcamalarının 180 ile 190 milyar dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Toplanacak olan 80 milyar dolarlık yeni fon, 2027 yılında daha da artması beklenen harcamalar karşısında şirketin bilançosunu sağlıklı ve dengeli tutmasına yardımcı olacak.