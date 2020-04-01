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Google yasağı, Huawei'ye 12 milyar dolar kaybettirdi

Google'ın Huawei'ye uyguladığı yaptırımlar, Çinli şirketin 12 milyar dolar kaybetmesine neden oldu.

Haber Merkezi |
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Google yasağı, Huawei'ye 12 milyar dolar kaybettirdi

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarından oldukça etkilenen Huawei, ABD'nin casusluk iddiaları nedeniyle sık sık yaptırımlara maruz kaldı. Çinli şirket, bazı ülkelerde 5G teknolojisi için yasaklanırken, bazı ülkeler ise Huawei'ye izin verdi.

ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ülke yönetimi tarafından yaptırım uygulanan şirkete, ayrıca Google'da yasak getirdi ve Huawei telefonlarda Google hizmetlerinin kullanılması engellendi.

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HUAWEI 12 MİLYAR DOLAR ZARAR ETTİ

Huawei her ne kadar ilk başlarda Google'ın yaptırımlarından etkilenmeyeceğini söylese de şirketin, 2019'daki hedeflerinin bir hayli altında kaldığı görülüyor.

Daha önce 2019 yılı için gelir beklentisini 135 milyar dolar olarak açıklayan Huawei, Google'ın yasaklarından sonra bu beklentileri düşürmüştü.

Huawei yöneticisi Eric Xu, Huawei'nin 2019 gelirinin 123 milyar dolar olduğunu ve 12 milyar dolarlık düşüşün ABD'nin yaptırımları nedeniyle oluştuğunu açıkladı.

Instagram: @eshteknoloji

Google yasağı, Huawei'ye 12 milyar dolar kaybettirdi

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