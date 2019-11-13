Google, yavaş yüklenen web sitelerini etiketleyecek

Google'da herhangi bir arama yaptıktan sonra çıkan web sitelerinden birine tıkladığınızda, bazen site yüklemesinin oldukça uzun sürdüğünü görüyoruz. Bu durum, birçok kullanıcıyı bıktırsa da Google Chrome geliştiricileri kullanıcılara hak veriyor.

Google ekibi, yavaş yüklenen web sitelerini ziyaret eden kullanıcıları önceden uyarmak için yeni yollar üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde bir blog yazısı yayınlayan şirket, ''Kullanıcılara hızlı bir deneyim sunan web sitelerini ödüllendirirken, bir sitenin yavaş yükleneceğini de kullanıcılara önceden bildirmek istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

CHROME, KULLANICILARI UYARACAK

Kullanıcılar, yavaş yüklenen bir web sitesini ziyaret ettiğinde, ''Genellikle yavaş yüklenir'' uyarısıyla karşılaşacak. Bu sayede, hem kullanıcılar önceden bilgi sahibi olacak hem de geliştiriciler site performansına daha fazla dikkat etmek zorunda kalacak.

Google'ın şu anda üzerinde çalıştığı yeni özelliğin ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor.

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