Google yayınladı: Türkiye’nin evde kalma oranı yüzde 17'e çıktı

"Covid-19 Topluluk Hareketliliği" isimli rapor, koronavirüs ile mücadele etmeyi amaçlayan uygulamalar sonrası değişen toplumsal hareketliliği gösteriyor.

Bu rapora göre alışveriş ve eğlence alanlarına en çok ABD vatandaşları gitti. Hollanda işe en çok giden ülkeyken, evde en çok kalan ülke ise İtalya oldu. En az toplu taşıma kullanan ülke olarak İspanya kayıtlara geçti.

İTALYA’NIN PARKLARDAKİ HAREKETLİLİĞİ YÜZDE 90 DÜŞTÜ

Bahar aylarını gelmesiyle park ve bahçelerde vakit geçirmek cazip gibi görünse de mevcut durum, bu hevesi bir süre daha ertelemek gerektiğine işaret ediyor. Bu konuya en çok duyarlılık gösteren ülke, salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya oldu. Park alanlarındaki hareketliliği yüzde 90 oranında düşen İtalya’yı, yüzde 89 ile İspanya ve yüzde 82 ile Fransa takip ediyor.

MARKETE VE ECZANEYE EN AZ İTALYA GİDİYOR

Karantinada market ve eczanelere gitmek kimi zaman zorunlu hale gelse de mümkün olduğunca az evden çıkmak, riski en aza indirmenin anahtarı durumunda. Bu konuda en temkinli ülke ise market ve eczane kullanımını yüzde 85 düşüren İtalya.

MARKETE VE ECZANEYE ESKİYE KIYASLA YÜZDE 39 DAHA AZ GİDİYORUZ

Türkiye’nin market ve eczane kullanımında ise yüzde 39 azalma olduğu görülüyor.

EN AZ TOPLU TAŞIMAYI İSPANYA KULLANDI

Rapora göre, toplu taşıma kullanımını en aza indiren ülke, topluluk hareketliliğindeki yüzde 88 gerileme ile İspanya olurken, hareketlilik oranı yüzde 51 olarak açıklanan ABD pandemi günlerinde toplu taşımayı en yoğun kullanan ülkeler arasında yer alıyor.

TÜRKİYE TOPLU TAŞIMAYI YÜZDE 71 ORANINDA KULLANIYOR

Türkiye’nin toplu taşıma kullanımındaki hareketlilik oranı ise yüzde 71.

ABD, SALGINA RAĞMEN DIŞARI ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Rapora göre, alışveriş ve eğlence alanlarını en az kullanan ülkeler, topluluk hareketliliğindeki yüzde 94’lük düşüş ile İspanya ve İtalya oldu. ABD ise topluluk hareketlerindeki yüzde 47’lik düşüş oranıyla alışveriş ve eğlence alanlarına görece daha çok gidiyor.

TÜRKİYE’NİN TOPLULUK HAREKETİ YÜZDE 75 DÜŞTÜ

Salgın nedeniyle alışveriş ve eğlence alanlarına daha seyrek giden Türkiye’nin, topluluk hareketliliği yüzde 75 düştü.

HOLLANDA UZAKTAN ÇALIŞMAK YERİNE OFİSE GİTMEYİ TERCİH ETTİ

İş yerlerindeki hareketlilik oranlarının da yer aldığı rapora göre, İspanya’nın işe gitme oranı yüzde 64 düştü. Hollanda yüzde 35’lik hareketlilik oranıyla, en fazla işe giden ülke olarak raporda yer aldı.

TÜRKİYE’NİN İŞ YERİNDEKİ HAREKETLİLİĞİ YÜZDE 45 AZALDI

Türkiye’nin iş yerlerindeki hareketliliği yüzde 45 azalarak, dünya ülkelerinin yüzdelerinin ortalamasında arasında yer aldı.

"EVDE KAL" ÇAĞRISINA EN ÇOK UYAN ÜLKE İTALYA

Rapora göre 16 Şubat-29 Mart tarihlerinde ev karantinasını ve izolasyonu en fazla uygulayan ülke, evde kalma oranı yüzde 24 artan İtalya oldu. İspanya’nın yüzde 22 ile ikamet edilen yerlerde kalma oranı yükseldi.

TÜRKİYE’NİN EVDE KALMA ORANI YÜZDE 17

Google'ın insan hareketlerinden ortaya çıkardığı rapora göre, Türkiye’nin evde kalma oranı yüzde 17 yükseldi.