taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7621
Euro
6.3809
Altın
1495.87
Borsa
95394.24
Gram Altın
277.168

Google, yeni Android sürümünün ismini açıkladı

Google, Android Q adıyla gelmesi beklenen yeni Android sürümünün yeni ismini duyurdu.

Haber Merkezi | 23.08.2019 - 09:42..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Google'ın üzerinde çalıştığı Android'in en yeni sürümü şu anda beta test aşamasında bulunuyor. Çeşitli testlerden sonra bütün kullanıcılara açılacak olan yeni Android, beraberinde de akıllı telefonlara birçok yeni özellik kazandıracak.

Google, şu ana kadar yayınladığı android sürümlerinde genellikle harf sırasına göre ilerledi ve tatlı isimlerini kullandı. Ancak yeni yapılan açıklamaya göre şirket, bu kararından vazgeçmiş gibi görünüyor. Google, şu ana kadar Android Q olarak bilinen yeni işletim sisteminin Android 10 olarak geleceğini açıkladı.

android

ARTIK YENİ SÜRÜMLERDE SAYI KULLANILACAK

En son yayınladığı android sürümlerinde Oreo, Lollipop, Nougat ve KitKat gibi isimler kullanan Google, bundan böyle Android 10'dan başlayarak sayıları kullanacak. Örneğin bir sonraki android sürümünün adı Android 11 olacak.

Birçok yenilik ile birlikte karşımıza çıkacak Android 10 işletim sisteminin, bu yılın sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor. Akıllı telefon üreticileri hangi telefonlarının Android 10 güncellemesi alacağını açıkladığında, sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

98
Oğlunu HDP'lilerin dağa kaçırdığını söyleyip eylem yaptı

Oğlunu HDP'lilerin dağa kaçırdığını söyleyip eylem yaptı

156
Arkadaşıyla şakalaşma kanlı bitti

Arkadaşıyla şakalaşma kanlı bitti

34
Saldırılar sonrası Türkiye sınırındaki Suriyeli sayısı artıyor

Saldırılar sonrası Türkiye sınırındaki Suriyeli sayısı artıyor

108
Macron'dan Türkiye'ye karşı Yunan'a destek

Macron'dan Türkiye'ye karşı Yunan'a destek

28
Adana'da yunus polisi kaza yaptı

Adana'da yunus polisi kaza yaptı

19
Rap şarkısını işaret diline aynı hızda tercüme etti

Rap şarkısını işaret diline aynı hızda tercüme etti

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir